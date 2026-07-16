Порошенко назвав вимоги до нового уряду: повернення Федорова, кошти для армії та незалежність НАБУ і САП

Петро Порошенко під час обговорення кандидатури нового премʼєр-міністра назвав вимоги до нового уряду: повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, повернути 40 мільярдів армії, ПДФО бригадам, ліквідувати кешбеки і ці гроші також спрямувати на Сили оборони, забезпечити незалежність антикорупційних органів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".

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Порошенко закликав повернути Федорова до Міністерства оборони

"З 23 листопада 2025 року "Європейська Солідарність" звернулась до кожного з вас для того, щоби дати підписи і відправити уряд, де половина складу фігуранти "Міндічгейт" і корупціонери, у відставку. Наші вимоги полягали в тому, щоб ми сформували коаліцію національної єдності в цьому парламенті. І заява Микити Потураєва сьогодні про складання повноважень народного депутата яскраво і переконливо свідчить: в парламенті немає монобільшості, немає коаліції і є ризик незаконності дій формування уряду", - наголосив він.

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Порошенко розповів про зустріч із кандидатом у прем'єри Сергієм Корецьким

"Сьогодні у нас була зустріч з кандидатом. Я його знаю достатньо давно і можу наголосити: ви справили позитивне враження. Перше питання, яке підняв я: чому в списку вашого уряду нема Федорова? Чому ви не відстояли позицію міністра оборони? Це б дозволило уникнути картонкових майданів. Чому зараз Верховна Рада не здатна запросити діючого міністра оборони для того, щоб послухати звіт? Чого ви боїтеся? Наявність Федорова в уряді це послаблення чи посилення? Очевидна відповідь. Тому мотивація якась інша", - заявив Порошенко.

"Для чого я хотів, щоб ми прибрали попередній уряд? Щоби був уряд національної єдності. Ми марнуємо цей шанс. Хоча я наголошую, Сергій представник не партійного уряду і не монобільшості. Я дуже хотів би, щоби цим шансом скористалися, щоби парламент повернув суб’єктність, щоби парламент ніс конституційну відповідальність за уряд, а не "парашутистів" спускали", - наголосив лідер "Європейської Солідарності".

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"Ми підняли питання про повернення 40 мільярдів армії. Ми підняли питання повернути ПДФО бригадам. Ми підняли питання ліквідувати кешбеки - ці гроші також на Збройні сили. Ми підняли питання забезпечити незалежність антикорупційних органів. Почули, на наше здивування. відповідь: ми готові з цим працювати, ми готові тримати двері відкритими, ми готові працювати щомісячно в форматі діалогу з фракціями. Подивимося", - зазначив він.

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Що передувало?

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

Железняк закликав провести консультації щодо кандидатури нового міністра оборони. Стефанчук погодився.

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