Порошенко назвав вимоги до нового уряду: повернення Федорова, кошти для армії та незалежність НАБУ і САП
Петро Порошенко під час обговорення кандидатури нового премʼєр-міністра назвав вимоги до нового уряду: повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, повернути 40 мільярдів армії, ПДФО бригадам, ліквідувати кешбеки і ці гроші також спрямувати на Сили оборони, забезпечити незалежність антикорупційних органів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".
Порошенко закликав повернути Федорова до Міністерства оборони
"З 23 листопада 2025 року "Європейська Солідарність" звернулась до кожного з вас для того, щоби дати підписи і відправити уряд, де половина складу фігуранти "Міндічгейт" і корупціонери, у відставку. Наші вимоги полягали в тому, щоб ми сформували коаліцію національної єдності в цьому парламенті. І заява Микити Потураєва сьогодні про складання повноважень народного депутата яскраво і переконливо свідчить: в парламенті немає монобільшості, немає коаліції і є ризик незаконності дій формування уряду", - наголосив він.
Порошенко розповів про зустріч із кандидатом у прем'єри Сергієм Корецьким
"Сьогодні у нас була зустріч з кандидатом. Я його знаю достатньо давно і можу наголосити: ви справили позитивне враження. Перше питання, яке підняв я: чому в списку вашого уряду нема Федорова? Чому ви не відстояли позицію міністра оборони? Це б дозволило уникнути картонкових майданів. Чому зараз Верховна Рада не здатна запросити діючого міністра оборони для того, щоб послухати звіт? Чого ви боїтеся? Наявність Федорова в уряді це послаблення чи посилення? Очевидна відповідь. Тому мотивація якась інша", - заявив Порошенко.
"Для чого я хотів, щоб ми прибрали попередній уряд? Щоби був уряд національної єдності. Ми марнуємо цей шанс. Хоча я наголошую, Сергій представник не партійного уряду і не монобільшості. Я дуже хотів би, щоби цим шансом скористалися, щоби парламент повернув суб’єктність, щоби парламент ніс конституційну відповідальність за уряд, а не "парашутистів" спускали", - наголосив лідер "Європейської Солідарності".
"Ми підняли питання про повернення 40 мільярдів армії. Ми підняли питання повернути ПДФО бригадам. Ми підняли питання ліквідувати кешбеки - ці гроші також на Збройні сили. Ми підняли питання забезпечити незалежність антикорупційних органів. Почули, на наше здивування. відповідь: ми готові з цим працювати, ми готові тримати двері відкритими, ми готові працювати щомісячно в форматі діалогу з фракціями. Подивимося", - зазначив він.
Що передувало?
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- Железняк закликав провести консультації щодо кандидатури нового міністра оборони. Стефанчук погодився.
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