Федоров окреслив основні досягнення на посаді міністра оборони

Михайло Федоров розповів про основні досягнення на посаді міністра оборони України.

Про це він сказав під час спілкування з медіа, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Метою цього брифінгу, за словами Федорова, є показати, як оборонні рішення вже вдалося вибудувати, що необхідно зберегти після його відставки та які проблеми досі потребують вирішення.

"Ми виявили низку проблем, які підсвітили, що потрібно змінити для того, щоб досягти мети - зупинити ворога та підписати справедливий мир", - пояснив він.

"Настав час говорити з українцями як із дорослими. Є проблеми, які потребують вирішення. Їх не можна замовчувати", - додав Федоров.

Читайте: Звільнення Федорова з Міноборони – фатальна помилка Зеленського, яка коштуватиме нам надто дорого, - Берлінська

Дрони

Він наголосив, що 95% ворога ліквідовується дронами, також дронами захищають небо.

"Все почалося з 2022 року, коли ухвалили рішення про підняття маржинальності для дронових компаній, відкриття ринку до 25%. Далі запустили UNITED24 та перший збір "Армія дронів". Міноборони не купувало дрони, тому треба було ухвалювати це рішення.

Фінансування та розвиток морських дронів. Перші морські дрони в більш-менш промислових масштабах ми почали закуповувати завдяки зборам. Після цього вони почали уражати російські кораблі", - наголосив Федоров.

Система DELTA

"Важлива частина нашої технологічної історії - це система DELTA. Ми її рятували від усіх головкомів, з якими я зустрічався, тому що була певна культура щось робити з Дельтою, але на сьогодні це те, чого потребує весь світ. Вона побудована на найкращій електронінй системі для ведення війни, яка народилася серед військових в нашій країні", - продовжив він.

Також він нагадав про роти ударних дронів, які переросли у Сили безпілотних систем.

Читайте: Чи підтримуєте ви призначення Клименка міністром оборони? Голосуйте в Telegram-каналі Цензор.НЕТ

єБали

Ця система стала прикладом, завдяки цим балам підрозділи можуть купувати дрони.

Ще одним напрямком стало створення дроново-штурмових підрозділів, у яких БпЛА мають відігравати ключову роль під час наступу.

Федоров згадав і про відключення супутникового зв’язку Starlink для рашистів. Після розмови з Ілоном Маском SpaceX погодилася запровадити систему "білих списків".

Мала ППО

Серед ключових рішень він також виокремив створення системи малої ППО, покликаної завдяки новим технологіям і зміні підходів до організації протиповітряної оборони перехоплювати щонайменше 95% російських ударних дронів і крилатих ракет.

За словами Федорова, до реалізації цього проєкту його команда залучила Павла Єлізарова. Водночас він зазначив, що Єлізаров подав рапорт на звільнення зі служби, але висловив сподівання, що це рішення ще може бути переглянуте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розподіл дронів відбувався у "ручному режимі", хоча ми за 5 місяців закупили їх більше, ніж за весь минулий рік, - Федоров