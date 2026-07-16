Федоров обозначил основные достижения на посту министра обороны

Михаил Федоров рассказал об основных достижениях на посту министра обороны Украины.

Об этом он заявил во время общения с представителями СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Целью этого брифинга, по словам Федорова, является показать, как уже удалось выработать оборонные решения, что необходимо сохранить после его отставки и какие проблемы до сих пор требуют решения.

"Мы выявили ряд проблем, которые показали, что нужно изменить для того, чтобы достичь цели — остановить врага и подписать справедливый мир", — пояснил он.

"Пришло время говорить с украинцами как со взрослыми. Есть проблемы, которые требуют решения. Их нельзя замалчивать", — добавил Федоров.

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Дроны

Он подчеркнул, что 95% врага ликвидируется с помощью дронов, а также дронами защищают небо.

"Все началось в 2022 году, когда было принято решение о повышении маржи для компаний, производящих дроны, и открытии рынка до 25%. Затем запустили UNITED24 и первый сбор средств "Армия дронов". Минобороны не закупало дроны, поэтому нужно было принять это решение.

Финансирование и развитие морских дронов. Первые морские дроны в более-менее промышленных масштабах мы начали закупать благодаря сборам. После этого они начали поражать российские корабли", — подчеркнул Федоров.

Система DELTA

"Важная часть нашей технологической истории — это система DELTA. Мы спасали её от всех начальников, с которыми я встречался, потому что существовала определённая культура "что-то делать с Дельтой", но сегодня это то, в чём нуждается весь мир. Она построена на лучшей электронной системе для ведения войны, которая родилась среди военных в нашей стране", — продолжил он.

Также он напомнил о ротах ударных дронов, которые переросли в Силы беспилотных систем.

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еБаллы

Эта система стала примером: благодаря этим балам подразделения могут закупать дроны.

Еще одним направлением стало создание дронно-штурмовых подразделений, в которых БПЛА должны играть ключевую роль во время наступления.

Федоров упомянул и об отключении спутниковой связи Starlink для рашистов. После разговора с Илоном Маском SpaceX согласилась ввести систему "белых списков".

Малая ПВО

Среди ключевых решений он также выделил создание системы малой ПВО, призванной благодаря новым технологиям и изменению подходов к организации противовоздушной обороны перехватывать не менее 95% российских ударных дронов и крылатых ракет.

По словам Федорова, к реализации этого проекта его команда привлекла Павла Елизарова. В то же время он отметил, что Елизаров подал рапорт об увольнении со службы, но выразил надежду, что это решение еще может быть пересмотрено.

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