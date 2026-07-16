Федоров обозначил основные достижения на посту министра обороны
Михаил Федоров рассказал об основных достижениях на посту министра обороны Украины.
Об этом он заявил во время общения с представителями СМИ, передает Цензор.НЕТ.
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Целью этого брифинга, по словам Федорова, является показать, как уже удалось выработать оборонные решения, что необходимо сохранить после его отставки и какие проблемы до сих пор требуют решения.
"Мы выявили ряд проблем, которые показали, что нужно изменить для того, чтобы достичь цели — остановить врага и подписать справедливый мир", — пояснил он.
"Пришло время говорить с украинцами как со взрослыми. Есть проблемы, которые требуют решения. Их нельзя замалчивать", — добавил Федоров.
Дроны
Он подчеркнул, что 95% врага ликвидируется с помощью дронов, а также дронами защищают небо.
"Все началось в 2022 году, когда было принято решение о повышении маржи для компаний, производящих дроны, и открытии рынка до 25%. Затем запустили UNITED24 и первый сбор средств "Армия дронов". Минобороны не закупало дроны, поэтому нужно было принять это решение.
Финансирование и развитие морских дронов. Первые морские дроны в более-менее промышленных масштабах мы начали закупать благодаря сборам. После этого они начали поражать российские корабли", — подчеркнул Федоров.
Система DELTA
"Важная часть нашей технологической истории — это система DELTA. Мы спасали её от всех начальников, с которыми я встречался, потому что существовала определённая культура "что-то делать с Дельтой", но сегодня это то, в чём нуждается весь мир. Она построена на лучшей электронной системе для ведения войны, которая родилась среди военных в нашей стране", — продолжил он.
Также он напомнил о ротах ударных дронов, которые переросли в Силы беспилотных систем.
еБаллы
Эта система стала примером: благодаря этим балам подразделения могут закупать дроны.
Еще одним направлением стало создание дронно-штурмовых подразделений, в которых БПЛА должны играть ключевую роль во время наступления.
Федоров упомянул и об отключении спутниковой связи Starlink для рашистов. После разговора с Илоном Маском SpaceX согласилась ввести систему "белых списков".
Малая ПВО
Среди ключевых решений он также выделил создание системы малой ПВО, призванной благодаря новым технологиям и изменению подходов к организации противовоздушной обороны перехватывать не менее 95% российских ударных дронов и крылатых ракет.
По словам Федорова, к реализации этого проекта его команда привлекла Павла Елизарова. В то же время он отметил, что Елизаров подал рапорт об увольнении со службы, но выразил надежду, что это решение еще может быть пересмотрено.
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Україна, це не московія, а тим більш, не білорусія‼️🤬😡🇪🇺🇺🇦❤️💯⚔️⚔️⚔️🤬😡🤝👍💪✊🫡🇺🇦🇪🇺‼️❤️
фьодоров, найвідданіший холуй зеленого юдо клану, ще з часів виборів!
не розумію, чому це видаляють?
це, не правда?
це порушує правила цензора?