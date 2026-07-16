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Новини Індустрія дронів Відставка Федорова
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Розподіл дронів відбувався у "ручному режимі", хоча ми за 5 місяців закупили їх більше, ніж за весь минулий рік, - Федоров

Індустрія дронів

Федоров розповів про режим ручного розподілу дронів

Михайло Федоров заявив, що більшість підрозділів не отримували достатньо дронів через "ручний розподіл".

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Постачання не через корпуси. Це проблема, про яку я вже говорив. Насправді проблема в постачанні кардинальна. Ми за останні 5 місяців закупили дронів більше, ніж за весь минулий рік. А більшість підрозділів цього не відчули.

Тому що розподіл ресурсів відбувається в ручному режимі", - наголосив він.

"Лояльний - отримав. Нелояльний - не отримав. І це призводить до того, що підрозділи не можуть планувати своє майбутнє", - пояснив Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для перемоги над ворогом треба замінити головкома ЗСУ та начальника Генштабу, - Федоров

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Міноборони (7949) Федоров Михайло (1189) дрони (8717)
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Топ коментарі
+5
Там не те що ручний режим а режим палки в колеса, і наліво (барижили дронами)
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16.07.2026 12:37 Відповісти
+4
Міністр оборони Михайло Федоров під час великого брифінгу за підсумками своєї роботи назва основні проблеми українського війська.

"Якщо ми хочемо перемогти ворога асиметрично, з мінімальними втратами, нам потрібно змінити головнокомандувача та начальника Генштабу" - https://www.youtube.com/watch?v=DX-aX-DlpV0 заявив Федоров про Олександра Сирського та Андрія Гнатова.

Він зауважив, що погодився з рішенням президента не звільняти Сирського, адже "наш клієнт - український народ" і спробував з ним навчитися працювати. Але дані усі ініціативи, які пропонувало МОУ, почали блокувати. Федоров каже, що головнокомандувач "не готовий особисто в очі говорити про проблеми".

"Він готовий ходити на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив в медіа якусь кампанію, і що проблема не в діях, які відбуваються. Це призвело до того, що він поставив ультиматум, - каже він. - І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому завдання главкома, він придумав, як розколоти країну".
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16.07.2026 12:38 Відповісти
+2
Сирський совкова школа генералів, люди в такому віці не здатні змінити своє мислення.

Зараз первинне завдання має бути забрати дронщиків з ЛБЗ і покращити управління ними, тому що навчити хорошого пілота потрібен час, і це реально зробити проміжними серверами і мережею оптики.

Але нажаль у нас всі йдуть на поводу у совка, які спочатку говорилив що дрони це весільні іграшки, потім що оптика неефективна і т.д.

Для них війни виграє піхота, але часи змінились зараз дрони нівелюють піхоту, так само як колись кіннота пішла в небуття.
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16.07.2026 12:56 Відповісти

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