Розподіл дронів відбувався у "ручному режимі", хоча ми за 5 місяців закупили їх більше, ніж за весь минулий рік, - Федоров
Індустрія дронів
Михайло Федоров заявив, що більшість підрозділів не отримували достатньо дронів через "ручний розподіл".
Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
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"Постачання не через корпуси. Це проблема, про яку я вже говорив. Насправді проблема в постачанні кардинальна. Ми за останні 5 місяців закупили дронів більше, ніж за весь минулий рік. А більшість підрозділів цього не відчули.
Тому що розподіл ресурсів відбувається в ручному режимі", - наголосив він.
"Лояльний - отримав. Нелояльний - не отримав. І це призводить до того, що підрозділи не можуть планувати своє майбутнє", - пояснив Федоров.
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"Якщо ми хочемо перемогти ворога асиметрично, з мінімальними втратами, нам потрібно змінити головнокомандувача та начальника Генштабу" - https://www.youtube.com/watch?v=DX-aX-DlpV0 заявив Федоров про Олександра Сирського та Андрія Гнатова.
Він зауважив, що погодився з рішенням президента не звільняти Сирського, адже "наш клієнт - український народ" і спробував з ним навчитися працювати. Але дані усі ініціативи, які пропонувало МОУ, почали блокувати. Федоров каже, що головнокомандувач "не готовий особисто в очі говорити про проблеми".
"Він готовий ходити на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив в медіа якусь кампанію, і що проблема не в діях, які відбуваються. Це призвело до того, що він поставив ультиматум, - каже він. - І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому завдання главкома, він придумав, як розколоти країну".
Зараз первинне завдання має бути забрати дронщиків з ЛБЗ і покращити управління ними, тому що навчити хорошого пілота потрібен час, і це реально зробити проміжними серверами і мережею оптики.
Але нажаль у нас всі йдуть на поводу у совка, які спочатку говорилив що дрони це весільні іграшки, потім що оптика неефективна і т.д.
Для них війни виграє піхота, але часи змінились зараз дрони нівелюють піхоту, так само як колись кіннота пішла в небуття.