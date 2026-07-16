Розподіл дронів відбувався у "ручному режимі", хоча ми за 5 місяців закупили їх більше, ніж за весь минулий рік, - Федоров

Індустрія дронів

Михайло Федоров заявив, що більшість підрозділів не отримували достатньо дронів через "ручний розподіл".

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Постачання не через корпуси. Це проблема, про яку я вже говорив. Насправді проблема в постачанні кардинальна. Ми за останні 5 місяців закупили дронів більше, ніж за весь минулий рік. А більшість підрозділів цього не відчули.

Тому що розподіл ресурсів відбувається в ручному режимі", - наголосив він.

"Лояльний - отримав. Нелояльний - не отримав. І це призводить до того, що підрозділи не можуть планувати своє майбутнє", - пояснив Федоров.

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