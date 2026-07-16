Для перемоги над ворогом треба замінити головкома ЗСУ та начальника Генштабу, - Федоров
Михайло Федоров вважає, що для перемоги над російськими загарбниками Україні потрібно замінити головнокомандувача ЗСУ.
Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
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Він сказав, що поширювали "брехню" про те, що Федоров нібито замовив розслідування про полк "Скеля".
"Це культура, яка створилася і яку треба викорінити. По-іншому ми не можемо здолати ворога, в якого те ж саме відбувається в системі", - сказав Федоров.
Рішення
"Які рішення були запропонновані? Це кардинальні кадрові рішення. Це зміна і головкома, і начальника Генштабу. У нас немає іншого виходу, якщо ми хочемо перемогти ворога асиметрично, з мінімальними втратами. Де сильні командири розвиватимуться і їх не будуть придушувати та списувати, відправляти, догани тощо", - наголосив він.
За словами Федорова, треба лідерство в управління.
"Насправді коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського - це його рішення як Верховного головнокомандувача. І я з цим рішенням повністю погодився, і сказав: Значить, я буду вчитися працювати з ним, тому що все-таки наш клієнт - український народ, а не хтось інший", - наголосив він.
Проте, каже Федоров, команда Міноборони зіткнулася із блокуванням всіх запропонованих ініціатив.
"І Сирський, враховуючи всі проблеми, про які ми говорили, не готовий відкрито в очі говорити про всі проблеми", - додав він.
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