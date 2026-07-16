Для победы над врагом нужно заменить главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба, - Федоров

Михаил Федоров считает, что для победы над российскими захватчиками Украине необходимо сменить главнокомандующего ВСУ.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Он заявил, что распространялась "ложь" о том, что Федоров якобы заказал расследование в отношении полка "Скала".

"Это культура, которая сложилась и которую нужно искоренить. Иначе мы не сможем победить врага, у которого в системе происходит то же самое", — сказал Федоров.

Решения

"Какие решения были предложены? Это кардинальные кадровые решения. Это смена и главнокомандующего, и начальника Генштаба. У нас нет другого выхода, если мы хотим победить врага асимметрично, с минимальными потерями. Где сильные командиры будут развиваться, а их не будут подавлять, списывать со счетов, отправлять в отставку, выносить выговоры и т. п.", — подчеркнул он.

По словам Федорова, нужно лидерство в управлении.

"На самом деле, когда президент сказал, что не планирует менять Сирского, — это его решение как Верховного главнокомандующего. И я с этим решением полностью согласился и сказал: значит, я буду учиться работать с ним, потому что все-таки наш клиент — украинский народ, а не кто-то другой", — подчеркнул он.

Однако, по словам Федорова, команда Минобороны столкнулась с блокировкой всех предложенных инициатив.

"И Сырский, учитывая все проблемы, о которых мы говорили, не готов открыто говорить обо всех проблемах", — добавил он.

Читайте также: "7 лет я верно служил президенту и не строил политической карьеры", — Федоров