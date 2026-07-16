Для победы над врагом нужно заменить главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба, - Федоров
Михаил Федоров считает, что для победы над российскими захватчиками Украине необходимо сменить главнокомандующего ВСУ.
Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Он заявил, что распространялась "ложь" о том, что Федоров якобы заказал расследование в отношении полка "Скала".
"Это культура, которая сложилась и которую нужно искоренить. Иначе мы не сможем победить врага, у которого в системе происходит то же самое", — сказал Федоров.
Решения
"Какие решения были предложены? Это кардинальные кадровые решения. Это смена и главнокомандующего, и начальника Генштаба. У нас нет другого выхода, если мы хотим победить врага асимметрично, с минимальными потерями. Где сильные командиры будут развиваться, а их не будут подавлять, списывать со счетов, отправлять в отставку, выносить выговоры и т. п.", — подчеркнул он.
По словам Федорова, нужно лидерство в управлении.
"На самом деле, когда президент сказал, что не планирует менять Сирского, — это его решение как Верховного главнокомандующего. И я с этим решением полностью согласился и сказал: значит, я буду учиться работать с ним, потому что все-таки наш клиент — украинский народ, а не кто-то другой", — подчеркнул он.
Однако, по словам Федорова, команда Минобороны столкнулась с блокировкой всех предложенных инициатив.
"И Сырский, учитывая все проблемы, о которых мы говорили, не готов открыто говорить обо всех проблемах", — добавил он.
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