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7 лет я верно служил президенту и не строил политической карьеры, - Федоров

Федоров заявил, что не строил политической карьеры

Михаил Федоров заявил, что верно служил идеям президента Зеленского.

Об этом он заявил во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Семь лет мы верно служили нашим идеям, президенту, в одной команде. Я не строил политической карьеры, не создавал собственные компании. Не занимался бизнесом", — сказал он.

Федоров сказал, что он человек, который больше всего ценил президента.

"Не подводил его ни в чём. Не было коррупционных скандалов, построения схем", — отметил он.

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Что этому предшествовало?

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • Железняк призвал провести консультации по поводу кандидатуры нового министра обороны. Стефанчук согласился.

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Автор: 

Минобороны (9730) Федоров Михаил (758)
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Топ комментарии
+20
А я сподівався народу України....... а тут таке. Служка президента.
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16.07.2026 12:14 Ответить
+16
Ну і дурень, в чому власне і зізнався щойно. Служити вірно пану може панський пахолок, а патріот вірно служить навіть не державі (апарату), а кра'ні.
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16.07.2026 12:16 Ответить
+13
А я думав, ви там служите народу України
От жеж я наївний,,,
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16.07.2026 12:17 Ответить

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