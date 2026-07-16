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7 років я вірно служив президенту та не будував політичної кар’єри, - Федоров. ВIДЕО

Михайло Федоров заявив, що вірно служив ідеям президента Зеленнського.

Про це він заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сім років ми вірно служили нашим ідеям, президенту, в одній команді. Я не будував політичної кар'єри, не створював власні компанії. Не займався бізнесом", - сказав він.

Федоров сказав, що є людиною, яка найбільше цінувала президента.

"Не підводив його ні в чому. Не було корупційних скандалів, побудови схем", - зазначив він.

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Що передувало?

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • Железняк закликав провести консультації щодо кандидатури нового міністра оборони. Стефанчук погодився.

Також читайте: Голосування за міністра оборони сьогодні може не бути. "СН" проведе окреме засідання, - Василевська-Смаглюк (оновлено)

Автор: 

Міноборони (7949) Федоров Михайло (1189)
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Топ коментарі
+20
А я сподівався народу України....... а тут таке. Служка президента.
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16.07.2026 12:14 Відповісти
+16
Ну і дурень, в чому власне і зізнався щойно. Служити вірно пану може панський пахолок, а патріот вірно служить навіть не державі (апарату), а кра'ні.
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16.07.2026 12:16 Відповісти
+13
А я думав, ви там служите народу України
От жеж я наївний,,,
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16.07.2026 12:17 Відповісти

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