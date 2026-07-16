7 років я вірно служив президенту та не будував політичної кар’єри, - Федоров. ВIДЕО

Михайло Федоров заявив, що вірно служив ідеям президента Зеленнського.

Про це він заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сім років ми вірно служили нашим ідеям, президенту, в одній команді. Я не будував політичної кар'єри, не створював власні компанії. Не займався бізнесом", - сказав він.

Федоров сказав, що є людиною, яка найбільше цінувала президента.

"Не підводив його ні в чому. Не було корупційних скандалів, побудови схем", - зазначив він.

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Що передувало?

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

Железняк закликав провести консультації щодо кандидатури нового міністра оборони. Стефанчук погодився.

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