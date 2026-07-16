До зустрічі на мітингу: UNITED24 Media призупинило публікацію матеріалів на знак протесту проти звільнення Федорова

Сьогодні, 16 липня, UNITED24 Media призупиняє всі публікації на знак протесту проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву видання.

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Що відомо?

"Шановні читачі, наша редакційна команда тимчасово призупинила публікації, оскільки наші журналісти, редактори, продюсери та команда соціальних мереж беруть участь у протестах після звільнення міністра оборони Михайла Федорова", - йдеться у заяві.

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Що передувало?

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

Железняк закликав провести консультації щодо кандидатури нового міністра оборони. Стефанчук погодився.

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