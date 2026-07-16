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До зустрічі на мітингу: UNITED24 Media призупинило публікацію матеріалів на знак протесту проти звільнення Федорова
Сьогодні, 16 липня, UNITED24 Media призупиняє всі публікації на знак протесту проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву видання.
Що відомо?
"Шановні читачі, наша редакційна команда тимчасово призупинила публікації, оскільки наші журналісти, редактори, продюсери та команда соціальних мереж беруть участь у протестах після звільнення міністра оборони Михайла Федорова", - йдеться у заяві.
Що передувало?
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- Железняк закликав провести консультації щодо кандидатури нового міністра оборони. Стефанчук погодився.
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