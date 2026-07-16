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До встречи на митинге: UNITED24 Media приостановило публикацию материалов в знак протеста против увольнения Федорова
Сегодня, 16 июля, UNITED24 Media приостанавливает все публикации в знак протеста против увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление издания.
Что известно?
"Уважаемые читатели, наша редакционная команда временно приостановила публикации, поскольку наши журналисты, редакторы, продюсеры и команда социальных сетей участвуют в протестах после увольнения министра обороны Михаила Федорова", - говорится в заявлении.
Что предшествовало?
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- Железняк призвал провести консультации по поводу кандидатуры нового министра обороны. Стефанчук согласился.
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