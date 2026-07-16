Распределение дронов происходило в "ручном режиме", хотя за 5 месяцев мы закупили их больше, чем за весь прошлый год, - Федоров

Индустрия дронов

Михаил Федоров заявил, что большинство подразделений не получали достаточно дронов из-за "ручного распределения".

Об этом он сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Поставки не через корпуса. Это проблема, о которой я уже говорил. На самом деле проблема с поставками - кардинальная. За последние 5 месяцев мы закупили дронов больше, чем за весь прошлый год. А большинство подразделений этого не почувствовали.

Потому что распределение ресурсов происходит в ручном режиме", - подчеркнул он.

"Лояльный - получил. Нелояльный - не получил. И это приводит к тому, что подразделения не могут планировать свое будущее", - сказал Федоров.

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