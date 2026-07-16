Распределение дронов происходило в "ручном режиме", хотя за 5 месяцев мы закупили их больше, чем за весь прошлый год, - Федоров
Индустрия дронов
Михаил Федоров заявил, что большинство подразделений не получали достаточно дронов из-за "ручного распределения".
Об этом он сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Поставки не через корпуса. Это проблема, о которой я уже говорил. На самом деле проблема с поставками - кардинальная. За последние 5 месяцев мы закупили дронов больше, чем за весь прошлый год. А большинство подразделений этого не почувствовали.
Потому что распределение ресурсов происходит в ручном режиме", - подчеркнул он.
"Лояльный - получил. Нелояльный - не получил. И это приводит к тому, что подразделения не могут планировать свое будущее", - сказал Федоров.
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"Якщо ми хочемо перемогти ворога асиметрично, з мінімальними втратами, нам потрібно змінити головнокомандувача та начальника Генштабу" - https://www.youtube.com/watch?v=DX-aX-DlpV0 заявив Федоров про Олександра Сирського та Андрія Гнатова.
Він зауважив, що погодився з рішенням президента не звільняти Сирського, адже "наш клієнт - український народ" і спробував з ним навчитися працювати. Але дані усі ініціативи, які пропонувало МОУ, почали блокувати. Федоров каже, що головнокомандувач "не готовий особисто в очі говорити про проблеми".
"Він готовий ходити на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив в медіа якусь кампанію, і що проблема не в діях, які відбуваються. Це призвело до того, що він поставив ультиматум, - каже він. - І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому завдання главкома, він придумав, як розколоти країну".
Зараз первинне завдання має бути забрати дронщиків з ЛБЗ і покращити управління ними, тому що навчити хорошого пілота потрібен час, і це реально зробити проміжними серверами і мережею оптики.
Але нажаль у нас всі йдуть на поводу у совка, які спочатку говорилив що дрони це весільні іграшки, потім що оптика неефективна і т.д.
Для них війни виграє піхота, але часи змінились зараз дрони нівелюють піхоту, так само як колись кіннота пішла в небуття.