Порошенко назвал требования к новому правительству: возвращение Федорова, средства для армии и независимость НАБУ и САП

Петр Порошенко в ходе обсуждения кандидатуры нового премьер-министра озвучил требования к новому правительству: вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны, вернуть армии 40 миллиардов, вернуть НДФЛ бригадам, отменить кэшбэки и направить эти средства также на нужды Сил обороны, обеспечить независимость антикоррупционных органов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Евросолидарности".

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Порошенко призвал вернуть Федорова в Министерство обороны

"С 23 ноября 2025 года "Европейская Солидарность" обратилась к каждому из вас с просьбой поставить подписи и отправить в отставку правительство, половина состава которого - фигуранты "Миндичгейта" и коррупционеры. Наши требования заключались в том, чтобы мы сформировали коалицию национального единства в этом парламенте. И сегодняшнее заявление Никиты Потураева о сложении полномочий народного депутата ярко и убедительно свидетельствует: в парламенте нет монобольшинства, нет коалиции и существует риск незаконности действий по формированию правительства", - подчеркнул он.

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Порошенко рассказал о встрече с кандидатом в премьеры Сергеем Корецким

"Сегодня у нас была встреча с кандидатом. Я знаю его достаточно давно и могу подчеркнуть: вы произвели положительное впечатление. Первый вопрос, который я поднял: почему в списке вашего правительства нет Федорова? Почему вы не отстояли позицию министра обороны? Это позволило бы избежать картонных майданов. Почему сейчас Верховная Рада не способна пригласить действующего министра обороны для того, чтобы выслушать отчет? Чего вы боитесь? Наличие Федорова в правительстве - это ослабление или усиление? Ответ очевиден. Поэтому мотивация какая-то другая", - заявил Порошенко.

"Зачем я хотел, чтобы мы убрали предыдущее правительство? Чтобы было правительство национального единства. Мы упускаем этот шанс. Хотя я подчеркиваю: Сергей - представитель не партийного правительства и не монобольшинства. Я очень хотел бы, чтобы этим шансом воспользовались, чтобы парламент вернул себе субъектность, чтобы парламент нес конституционную ответственность за правительство, а не спускал "парашютистов", - подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

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"Мы подняли вопрос о возвращении 40 миллиардов армии. Мы подняли вопрос о возвращении НДФЛ бригадам. Мы подняли вопрос о ликвидации кэшбэков - эти деньги также на Вооруженные силы. Мы подняли вопрос об обеспечении независимости антикоррупционных органов. К нашему удивлению, услышали ответ: мы готовы работать над этим, мы готовы держать двери открытыми, мы готовы ежемесячно проводить диалог с фракциями. Посмотрим", - отметил он.

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Что этому предшествовало?

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

Железняк призвал провести консультации по поводу кандидатуры нового министра обороны. Стефанчук согласился.

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