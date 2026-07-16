Еврокомиссар по обороне и посол ЕС поблагодарили Федорова за сотрудничество после его отставки. ФОТО

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс и посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова публично поблагодарили Михаила Федорова за сотрудничество после появления сообщений о том, что он не войдет в состав обновленного украинского правительства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом они написали в социальной сети Х.

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В посте в социальной сети Х Андрюс Кубилюс отметил, что Федоров внес весомый вклад в укрепление обороны Украины и всей Европы.

"Дорогой Михаил, вы сделали очень многое для обороны Украины и обороны Европы. Было большим удовольствием и честью работать вместе. Мы в Европе очень много учимся на украинском опыте обороны", — написал еврокомиссар.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова также поблагодарила Федорова за совместную работу.

"Действительно, было большим удовольствием работать с вами — и над цифровой повесткой дня, и в рамках кредита для поддержки Украины. Победа в когнитивной войне — демонстрация миру того, что Россия не побеждает — была критически важной", — подчеркнула дипломатка.

Свои заявления Кубилюс и Матернова обнародовали после сообщений о решении президента Владимира Зеленского не оставлять Михаила Федорова в составе обновленного Кабинета министров Украины.

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