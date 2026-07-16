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Новини Кадрові зміни в уряді
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Корецький анонсував відновлення Мінагрополітики та назвав кандидата на посаду міністра

Новий уряд планує відновити окреме Міністерство аграрної політики

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив про намір відновити окреме Міністерство аграрної політики та продовольства, яке у 2025 році було об'єднане з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства. Очолити відомство пропонують Тараса Висоцького.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Інтерфакс-Україна, про це Корецький заявив під час виступу у Верховній Раді перед голосуванням за його призначення прем'єр-міністром.

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"Хочу також акцентувати увагу на Міністерстві аграрної політики та продовольства, яке має все ж таки бути самодостатньою вагомою одиницею уряду", – сказав Корецький.

За його словами, на посаду міністра аграрної політики пропонуватимуть Тараса Висоцького, який раніше був першим заступником та виконувачем обов'язків міністра аграрної політики до об'єднання відомства з Мінекономіки.

Водночас Корецький зазначив, що питання відновлення окремого Міністерства захисту довкілля поки потребує додаткового опрацювання.

"Єдина причина, чому на поточний момент не було можливості винести варіант розподілу, – це потрібно трішки більше часу для того, щоб сформулювати чіткі цілі, завдання, людину, хто може очолити. З аграрним міністерством 100% була визначеність", – пояснив він.

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Прем'єр наголосив, що виокремлення Мінагрополітики стане першим етапом поділу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, оскільки, за його словами, це відомство було надмірно перевантажене функціями.

  • До слова, у липні 2025 року під час формування уряду Юлії Свириденко Міністерство аграрної політики та продовольства було приєднано до новоствореного Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Раніше Мінагрополітики вже об'єднували з Мінекономіки у 2019 році, однак у 2021 році його діяльність відновили як окремого центрального органу виконавчої влади.

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Мінагрополітики (1544) відновлення (838) Корецький Сергій (56)
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Топ коментарі
+5
Тараса Висоцького (колишнього заступника міністра агрополітики, а нині заступника міністра економіки) обвинувачують у розтраті понад 62 млн грн державних коштів під час закупівлі продуктів для прифронтових регіонів (т.зв. «макаронна справа»). [https://hacc-decided.ti-ukraine.org/uk/cases/52022000000000097 1, https://hacc-decided.ti-ukraine.org/uk/news/makaronnu-spravu-ekszastupnika-ministra-agropolitiki-tarasa-visockogo-skeruvali-do-sudu 2]

ніякої нелалежності!
цей природжений холуй пристосуванець корецький, буде смоектати всім і кожному!!!

що там казала геращенко? ну, ота що "опозиція"?
треба рішати?
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16.07.2026 13:36 Відповісти
+3
шо і треба було довести: не-ворюг в їхній обоймі немає
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16.07.2026 13:40 Відповісти
+2
Ну, почалось........от тепер заживуть "усі".......карєша
Бо як жыш, без цілого міністєрства работать то??
СКИ БЛДЬ!
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16.07.2026 13:36 Відповісти

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