Корецький анонсував відновлення Мінагрополітики та назвав кандидата на посаду міністра

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив про намір відновити окреме Міністерство аграрної політики та продовольства, яке у 2025 році було об'єднане з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства. Очолити відомство пропонують Тараса Висоцького.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Інтерфакс-Україна, про це Корецький заявив під час виступу у Верховній Раді перед голосуванням за його призначення прем'єр-міністром.

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"Хочу також акцентувати увагу на Міністерстві аграрної політики та продовольства, яке має все ж таки бути самодостатньою вагомою одиницею уряду", – сказав Корецький.

За його словами, на посаду міністра аграрної політики пропонуватимуть Тараса Висоцького, який раніше був першим заступником та виконувачем обов'язків міністра аграрної політики до об'єднання відомства з Мінекономіки.

Водночас Корецький зазначив, що питання відновлення окремого Міністерства захисту довкілля поки потребує додаткового опрацювання.

"Єдина причина, чому на поточний момент не було можливості винести варіант розподілу, – це потрібно трішки більше часу для того, щоб сформулювати чіткі цілі, завдання, людину, хто може очолити. З аграрним міністерством 100% була визначеність", – пояснив він.

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Прем'єр наголосив, що виокремлення Мінагрополітики стане першим етапом поділу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, оскільки, за його словами, це відомство було надмірно перевантажене функціями.

До слова, у липні 2025 року під час формування уряду Юлії Свириденко Міністерство аграрної політики та продовольства було приєднано до новоствореного Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Раніше Мінагрополітики вже об'єднували з Мінекономіки у 2019 році, однак у 2021 році його діяльність відновили як окремого центрального органу виконавчої влади.

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