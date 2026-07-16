Фон дер Ляйен поздравила Корецкого с назначением премьером Украины: "Вы можете рассчитывать на поддержку вашей амбициозной программы реформ"
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Сергея Корецкого с назначением на должность премьер-министра Украины.
Об этом она написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
ЕС обещает поддержку
Так, после назначения Корецкого главой правительства фон дер Ляйен подчеркнула, что в ЕС надеются на продолжение сотрудничества с Украиной.
"Мы уверены, что вы сделаете европейскую интеграцию Украины центральным элементом усилий по трансформации страны. Вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку в процессе реализации вашей амбициозной программы реформ. В частности, в сферах верховенства права, энергетики и других ключевых секторах экономики", - отметила председатель Еврокомиссии
Что этому предшествовало?
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
- 16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины.
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