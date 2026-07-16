Впевнений, президент чує український народ. Ситуація буде виправлена, - Федоров
Не виключено, що президент Володимир Зеленський почує народ та змінить своє рішення щодо кандидатури міністра оборони.
Про це Федоров сказав під час спілкування з медіа, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Я впевнений, президент чує український народ, знає, що робити. І 100 % ситуація буде виправлена, - зазначив Федоров.
Він нагадав, що вчора Зеленський досить гарно висловлювався про Федорова на засідання фракції "СН".
Що передувало?
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- Железняк закликав провести консультації щодо кандидатури нового міністра оборони. Стефанчук погодився.
Топ коментарі
+7 Tema9
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+6 Поділля16
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