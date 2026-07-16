Впевнений, президент чує український народ. Ситуація буде виправлена, - Федоров

Не виключено, що президент Володимир Зеленський почує народ та змінить своє рішення щодо кандидатури міністра оборони.

Про це Федоров сказав під час спілкування з медіа, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я впевнений, президент чує український народ, знає, що робити. І 100 % ситуація буде виправлена, - зазначив Федоров.

Він нагадав, що вчора Зеленський досить гарно висловлювався про Федорова на засідання фракції "СН".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісар з оборони та посол ЄС подякували Федорову за співпрацю після його відставки. ФОТО

Що передувало?

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

Железняк закликав провести консультації щодо кандидатури нового міністра оборони. Стефанчук погодився.

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