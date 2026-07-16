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Новини Новий Кабмін Кадрові зміни в уряді Відставка Федорова
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Впевнений, президент чує український народ. Ситуація буде виправлена, - Федоров

Федоров

Не виключено, що президент Володимир Зеленський почує народ та змінить своє рішення щодо кандидатури міністра оборони.

Про це Федоров сказав під час спілкування з медіа, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я впевнений, президент чує український народ, знає, що робити. І 100 % ситуація буде виправлена, - зазначив Федоров.

Він нагадав, що вчора Зеленський досить гарно висловлювався про Федорова на засідання фракції "СН".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісар з оборони та посол ЄС подякували Федорову за співпрацю після його відставки. ФОТО

Що передувало?

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • Железняк закликав провести консультації щодо кандидатури нового міністра оборони. Стефанчук погодився.

Також дивіться: Федоров звітує про досягнення Міноборони. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

Зеленський Володимир (28370) Кабмін (14300) Міноборони (7949) Федоров Михайло (1189)
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Топ коментарі
+7
Ніт, порноактриса не чує український народ, бо одне вухо його дрюкає Пуйло, а в друге Єрмак.
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16.07.2026 13:03 Відповісти
+7
Просто цікаво, хоч хтось з наближенних до зеленського, скаже, що воно- проросійський під@рас, обставлений проросійськими підар@сами...?
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16.07.2026 13:05 Відповісти
+6
Ніколи президент не чув наріфд, він чує тільки міндичів і шелест зелених купюр. Але страх перед невдоволеним народом перемагає все.
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16.07.2026 13:04 Відповісти

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