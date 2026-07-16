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Новости Новый Кабмин Кадровые изменения в правительстве Отставка Федорова
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Уверен, президент слышит украинский народ. Ситуация будет исправлена, - Федоров

Федоров

Не исключено, что президент Владимир Зеленский прислушается к мнению народа и изменит своё решение относительно кандидатуры министра обороны.

Об этом Федоров заявил во время общения с представителями СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Я уверен, президент прислушивается к украинскому народу, знает, что делать. И на 100 % ситуация будет исправлена, - отметил Федоров.

Он напомнил, что вчера Зеленский довольно лестно отзывался о Федорове на заседании фракции "СН".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссар по обороне и посол ЕС поблагодарили Федорова за сотрудничество после его отставки. ФОТО

Что этому предшествовало?

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • Железняк призвал провести консультации по поводу кандидатуры нового министра обороны. Стефанчук согласился.

Смотрите также: Федоров отчитывается о достижениях Минобороны. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

Зеленский Владимир (24845) Кабмин (13866) Минобороны (9730) Федоров Михаил (758)
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Топ комментарии
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Ніт, порноактриса не чує український народ, бо одне вухо його дрюкає Пуйло, а в друге Єрмак.
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16.07.2026 13:03 Ответить
+8
Ніколи президент не чув наріфд, він чує тільки міндичів і шелест зелених купюр. Але страх перед невдоволеним народом перемагає все.
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16.07.2026 13:04 Ответить
+8
Просто цікаво, хоч хтось з наближенних до зеленського, скаже, що воно- проросійський під@рас, обставлений проросійськими підар@сами...?
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16.07.2026 13:05 Ответить

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