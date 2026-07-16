Уверен, президент слышит украинский народ. Ситуация будет исправлена, - Федоров
Не исключено, что президент Владимир Зеленский прислушается к мнению народа и изменит своё решение относительно кандидатуры министра обороны.
Об этом Федоров заявил во время общения с представителями СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Я уверен, президент прислушивается к украинскому народу, знает, что делать. И на 100 % ситуация будет исправлена, - отметил Федоров.
Он напомнил, что вчера Зеленский довольно лестно отзывался о Федорове на заседании фракции "СН".
Что этому предшествовало?
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- Железняк призвал провести консультации по поводу кандидатуры нового министра обороны. Стефанчук согласился.
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