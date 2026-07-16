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Новости Новый Кабмин
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Рада назначила новый состав правительства Корецкого. ВИДЕО

Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Решение поддержали 264 народных депутата.

Новый Кабинет министров: Верховная Рада поддержала назначение
Новый Кабинет министров: Верховная Рада поддержала назначение

Министра обороны и главу МИД Рада утвердит отдельным голосованием.

Парламент назначил: 

  • Дениса Анатольевича Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра Украины — министра энергетики Украины;
  • Бережную Татьяну Васильевну на должность вице-премьер-министра Украины по вопросам гуманитарной политики Украины – министра культуры Украины;
  • Ченцова Всеволода Валерьевича на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
  • Безгина Виталия Юрьевича на должность министра по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
  • Бидного Матвея Викторовича на должность министра молодежи и спорта Украины;
  • Бутенко Андрея Петровича на должность министра образования и науки Украины;
  • Виговского Ивана Михайловича на должность министра внутренних дел Украины;
  • Высоцкого Тараса Николаевича на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины;
  • Калашника Николая Владимировича на должность министра по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины;
  • Кима Виталия Александровича на должность министра по делам ветеранов Украины;
  • Кравченко Александра Сергеевича на должность министра экономики и окружающей среды Украины;
  • Ляшко Виктора Кирилловича на должность министра здравоохранения Украины;
  • Марченко Сергея Михайловича на должность министра финансов Украины;
  • Маслова Дениса Вячеславовича на должность министра юстиции Украины;
  • Улютина Дениса Валерьевича на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины;
  • Ферчук Оксану Витальевну на должность министра цифровой трансформации Украины.

Читайте: Фон дер Ляйен поздравила Корецкого с назначением премьер-министром Украины: Вы можете рассчитывать на поддержку вашей амбициозной программы реформ

Что этому предшествовало?

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
  • 16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины.

Читайте: Уверен, президент слышит украинский народ. Ситуация будет исправлена, — Федоров

Автор: 

ВР (28842) Кабмин (13866)
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Топ комментарии
+13
Хто всі ці люди через яких треба було робити весь цей кіпіш? Шмигаль? Кім? Абсурд та деградація.
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16.07.2026 16:07 Ответить
+11
Таня Адамс:
На России уже радуются. Я б тоже радовалась на их месте.
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16.07.2026 16:09 Ответить
+10
Дякую, Европейская Солидарность!
Что не прогнулись
Сил вам всем - бороться за Украину !
За Украину Майдана
А не за Украину ДИНАСТИИ....
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16.07.2026 16:08 Ответить

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