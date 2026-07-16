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Рада назначила новый состав правительства Корецкого. ВИДЕО
Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Решение поддержали 264 народных депутата.
Министра обороны и главу МИД Рада утвердит отдельным голосованием.
Парламент назначил:
- Дениса Анатольевича Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра Украины — министра энергетики Украины;
- Бережную Татьяну Васильевну на должность вице-премьер-министра Украины по вопросам гуманитарной политики Украины – министра культуры Украины;
- Ченцова Всеволода Валерьевича на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
- Безгина Виталия Юрьевича на должность министра по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
- Бидного Матвея Викторовича на должность министра молодежи и спорта Украины;
- Бутенко Андрея Петровича на должность министра образования и науки Украины;
- Виговского Ивана Михайловича на должность министра внутренних дел Украины;
- Высоцкого Тараса Николаевича на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины;
- Калашника Николая Владимировича на должность министра по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины;
- Кима Виталия Александровича на должность министра по делам ветеранов Украины;
- Кравченко Александра Сергеевича на должность министра экономики и окружающей среды Украины;
- Ляшко Виктора Кирилловича на должность министра здравоохранения Украины;
- Марченко Сергея Михайловича на должность министра финансов Украины;
- Маслова Дениса Вячеславовича на должность министра юстиции Украины;
- Улютина Дениса Валерьевича на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины;
- Ферчук Оксану Витальевну на должность министра цифровой трансформации Украины.
Что этому предшествовало?
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
- 16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины.
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На России уже радуются. Я б тоже радовалась на их месте.
Что не прогнулись
Сил вам всем - бороться за Украину !
За Украину Майдана
А не за Украину ДИНАСТИИ....