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Новини Кадрові зміни у командуванні ЗСУ Звільнення Сирського
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Сирський звільнений з посади головнокомандувача ЗСУ, - Зеленський

Головком ЗСУ Сирський звільнений

Президент України Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це повідомив голова держави у зверненні 21 липня, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі рішення

"Факт – що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України. Я вдячний Михайлу Драпатому за саме такий погляд. Сьогодні з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим ми говорили про подальші формати служби і правильну передачу справ.

Бажання у всіх нас одне – перемоги над ворогом і досягнення таких умов на фронті і в тиску на Росію, які б дозволили примусити Росію до миру. Завтра формалізуємо всі рішення. З цієї ситуації Україна має вийти сильнішою, і Росії буде складніше. Слава Україні!" — заявив Зеленський.

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Спершу про відставку написав увечері 21 липня колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко. Також про це написав телеграм-канал Ukraine context, який наближений до ОП.

Що передувало?

  • Раніше у Генштабі заявили, що інформація ЗМІ про звільнення Сирського не відповідає дійсності, він та Гнатов виконують обов’язки.
  • Своєю чергою, нардеп Ярослав Железняк стверджував, що Зеленський готує звільнення Сирського: серед можливих наступників — Апостол, Драпатий, Білецький, Оболєнський та Горбатюк.
  • 20 липня 

    Зеленський провів зустрічі з командирами. Він уже мав розмови з командиром 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" Прокопенком, командиром ДШВ Апостолом, командиром 2-го корпусу НГУ "Хартія" Оболєнським, командувачем Об'єднаних сил ЗСУ

    Михайлом Драпатим тощо. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командувач Сил тероборони Плахута виступив на захист Сирського: "Він очолив ЗСУ в один із найскладніших періодів"

Автор: 

Зеленський Володимир (28434) відставка (1510) звільнення (2782) ЗСУ (9027) Сирський Олександр (1029)
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Топ коментарі
+10
який Драпатий? він же не росіянин
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21.07.2026 22:43 Відповісти
+5
Михайло Драпатий - Головнокомандувач Збройних сил України.
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21.07.2026 22:43 Відповісти
+4
Ну красавчик! +20 до карми Зеленському
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21.07.2026 22:41 Відповісти

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