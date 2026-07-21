Сирський звільнений з посади головнокомандувача ЗСУ, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це повідомив голова держави у зверненні 21 липня, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі рішення

"Факт – що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України. Я вдячний Михайлу Драпатому за саме такий погляд. Сьогодні з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим ми говорили про подальші формати служби і правильну передачу справ.

Бажання у всіх нас одне – перемоги над ворогом і досягнення таких умов на фронті і в тиску на Росію, які б дозволили примусити Росію до миру. Завтра формалізуємо всі рішення. З цієї ситуації Україна має вийти сильнішою, і Росії буде складніше. Слава Україні!" — заявив Зеленський.

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Спершу про відставку написав увечері 21 липня колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко. Також про це написав телеграм-канал Ukraine context, який наближений до ОП.

Що передувало?

Раніше у Генштабі заявили, що інформація ЗМІ про звільнення Сирського не відповідає дійсності, він та Гнатов виконують обов’язки.

Своєю чергою, нардеп Ярослав Железняк стверджував, що Зеленський готує звільнення Сирського: серед можливих наступників — Апостол, Драпатий, Білецький, Оболєнський та Горбатюк.

20 липня Зеленський провів зустрічі з командирами. Він уже мав розмови з командиром 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" Прокопенком, командиром ДШВ Апостолом, командиром 2-го корпусу НГУ "Хартія" Оболєнським, командувачем Об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим тощо.

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