Зеленський знову зустрівся із Драпатим. ФОТО
Сьогодні, 20 липня 2026 року, президент Володимир Зеленський провів зустріч із командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ Михайлом Драпатим.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Що розповів Зеленський?
"Вдячний за сьогоднішню розмову – багато речей встигли обговорити з Михайлом Драпатим. Важливо, щоб досвід усіх складових Сил оборони України застосовувався злагоджено. Слава Україні!" - наголосив він.
Жодних інших деталей щодо зустрічі глава держави не повідомив.
Що передувало?
Нагадаємо, що 19 липня президент України Володимир Зеленський спілкувався ще з трьома досвідченими українськими військовими - з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.
Сьогодні Зеленський знову зустрівся із заступником начальника Генштабу Горбатюком.
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