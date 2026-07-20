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Новини Фото Відставка Федорова
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Зеленський знову зустрівся із Драпатим. ФОТО

Сьогодні, 20 липня 2026 року, президент Володимир Зеленський провів зустріч із командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ Михайлом Драпатим.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Що розповів Зеленський?

"Вдячний за сьогоднішню розмову – багато речей встигли обговорити з Михайлом Драпатим. Важливо, щоб досвід усіх складових Сил оборони України застосовувався злагоджено. Слава Україні!" - наголосив він.

Зеленський та Драпатий
Зеленський та Драпатий
Зеленський та Драпатий
Зеленський та Драпатий

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський після зустрічей з військовим командуванням анонсував "ключові розмови"

Жодних інших деталей щодо зустрічі глава держави не повідомив.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 19 липня президент України Володимир Зеленський спілкувався ще з трьома досвідченими українськими військовими - з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.

Сьогодні Зеленський знову зустрівся із заступником начальника Генштабу Горбатюком.

Також читайте: Зеленський після зустрічей з військовим командуванням анонсував "ключові розмови"

Автор: 

Зеленський Володимир (28420) Драпатий Михайло (33)
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Топ коментарі
+6
Дай Боже
тримаємо кулаки
Вдачі, пане Генерале!
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20.07.2026 15:52 Відповісти
+6
справа в Оманській Гниді
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20.07.2026 15:57 Відповісти
+4
Виходить в жОПі кріт!!!
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20.07.2026 15:58 Відповісти

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