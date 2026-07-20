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Новини Відставка Федорова
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Зеленський знову зустрівся із заступником начальника Генштабу Горбатюком. ФОТО

Сьогодні, 20 липня 2026 року, президент Володимир Зеленський провів зустріч із заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком, яку він назвав змістовною.

Про це Зеленський написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що йшлося?

"Обговорюємо стратегію захисту України та деталі взаємодії з нашими партнерами. Прискорюємо реалізацію домовленостей про постачання. Змістовна зустріч із Володимиром Горбатюком. Слава Україні!"- йдеться у повідомленні.

Інших деталей щодо зустрічі Зеленський не повідомив.

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Зеленський та Горбатюк
Зеленський та Горбатюк
Зеленський та Горбатюк

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Що передувало?

Нагадаємо, що 19 липня президент України Володимир Зеленський спілкувався ще з трьома досвідченими українськими військовими - з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28420) військовослужбовці (5327)
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