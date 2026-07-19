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Новини Фінансування Сил оборони
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Зеленський провів нараду з Драпатим, Горбатюком і Апостолом: Ціную об’єктивну оцінку ситуації. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський сьогодні спілкувався ще з трьома досвідченими українськими військовими - з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що йшлося?

За словами Зеленського, зокрема була доповідь генерал-майора Драпатого щодо ситуації на відповідних напрямках на Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині.

"Вдячний усім нашим підрозділам, які результативно знищують окупанта й не допускають виконання поставлених перед російською армією завдань. Друге - це виконання наших домовленостей із партнерами та постійне забезпечення постачання для захисту України. Головний пріоритет - ППО та повне виконання контрактів на виробництво всіх типів дронів", - наголосив він.

Також Зеленський зазначив, що йшлося про Олександрівський напрямок і активні дії наших ДШВ.

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зустріч Зеленського з командувачами
зустріч Зеленського з командувачами
зустріч Зеленського з командувачами
зустріч Зеленського з командувачами
зустріч Зеленського з командувачами
зустріч Зеленського з командувачами

Реакція Зеленського

"Ціную об’єктивну оцінку ситуації, детальний розбір ключових потреб корпусів і бригад на напрямках, пропозиції щодо проблемних питань і заповнення дефіцитів у постачанні. Не маємо втрачати жодного дня для захисту незалежності України, наших позицій і людей", - резюмує глава держави.

Також читайте: Командувач ДШВ Апостол закликав поважати військову вертикаль і не дискредитувати командування

Автор: 

Зеленський Володимир (28415) Драпатий Михайло (31) Апостол Олег (10)
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Топ коментарі
+23
як Залужного знімав , то і наради не проводив !!! ішак оманський !!!...
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19.07.2026 15:10 Відповісти
+22
Подобається йому на камеру грати з суворим обличчам
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19.07.2026 15:06 Відповісти
+21
Знов він працює, фото зроблено таким чином щоб усі бачили "переможця" ...

Працює вдень і вночі, навіть мівіну запарену їсті не може
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19.07.2026 15:11 Відповісти

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