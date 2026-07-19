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Новини Призначення в Міноборони Звільнення Сирського
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Командувач ДШВ Апостол закликав поважати військову вертикаль і не дискредитувати командування

Апостол закликав військових утриматися від політичних суперечок

Командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол закликав військовослужбовців не втягуватися в політичні суперечки. Він також заявив про неприпустимість безпідставних звинувачень і публічних образ на адресу представників найвищої командної ланки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на сторінці у Facebook.

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ЗСУ поза політикою

"Хочу особливо наголосити: Збройні Сили України були, є і залишатимуться поза політикою... Армія не може бути майданчиком для політичного протистояння, зведення особистих рахунків чи взаємних образ. Бо там, де у війську починається політика, закінчується його боєздатність", – зазначив Апостол.

Апостол зауважив, що військова вертикаль управління ґрунтується на чіткій системі підпорядкування, єдиноначальності та персональній відповідальності кожного командира за ухвалені рішення.

"І це, повірте, завжди складні рішення з найвищою мірою відповідальності, адже йдеться про життя людей... Там, де закінчується дисципліна, починається хаос. А хаос завжди працює на ворога", – йдеться у дописі.

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Критика має бути предметною

При цьому він зазначив, що критика може бути предметною, професійною та обґрунтованою.

"Але приниження, безпідставні звинувачення й публічна образа честі та гідності представників найвищої командної ланки є неприпустимими… Військова честь вимагає відповідальності не лише за накази, а й за слова", – йдеться у дописі.

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Автор: 

Сирський Олександр (1008) Апостол Олег (10)
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Топ коментарі
+36
Армія не може бути майданчиком для політичного протистояння, зведення особистих рахунків чи взаємних образ Джерело: https://censor.net/ua/n4014296
серьозно? а комбріг 155 не зводив рахунки або "єто другоє"..
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19.07.2026 12:31 Відповісти
+34
Всі поважають... особливо, поважають, зеленського, єрмака, арахамію, умерова, ну і сирського, звичайно.
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19.07.2026 12:33 Відповісти
+33
субординація не значить жополизство
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19.07.2026 12:32 Відповісти

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