Зеленський не обговорював заміну Сирського під час розмов із командирами корпусів, - ЗМІ
На тлі масштабних акцій протесту президент Володимир Зеленський провів онлайн-зустрічі з командирами корпусів. Однак під час цих розмов він не обговорював з ними головкома Олександра Сирського чи потенційних кандидатів йому на заміну.
Про це пише "УП" з посилання джерела у Силах оборони, інформує Цензор.НЕТ.
Про заміну Сирського не йшлося
"Про політичні речі, про посади – не було. Розпитували про воєнні речі – ситуацію в смузі відповідальності, тактичну\оперативну обстановку, про проблеми в забезпеченні, чого достатньо, чого недостатньо, про комплектування особовим складом, НРК, дронами", - розповів співрозмовник видання.
Зазначається, що зустрічі президента з командирами бригад вперше проходили у подібному форматі.
"Попри поширене припущення, що в такий спосіб президент проводив "кастинг" на наступного головкома, співрозмовники УП схиляються до думки, що такий зідзвон, радше, був способом "зняти напругу" у суспільстві", - сказано в повідомленні.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- Видання Financial Times повідомляло, що на тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський вивчає питання його можливої заміни.
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а безкоштовний фуршет був?
а командири корпусів на колінах просили вибачення?
а командири підписували чисти листи а4 в низу?
Царюня типу вислухав холопів.