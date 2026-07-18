Зеленський не обговорював заміну Сирського під час розмов із командирами корпусів, - ЗМІ

На тлі масштабних акцій протесту президент Володимир Зеленський провів онлайн-зустрічі з командирами корпусів. Однак під час цих розмов він не обговорював з ними головкома Олександра Сирського чи потенційних кандидатів йому на заміну.

Про це пише "УП" з посилання джерела у Силах оборони, інформує Цензор.НЕТ.

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Про заміну Сирського не йшлося

"Про політичні речі, про посади – не було. Розпитували про воєнні речі – ситуацію в смузі відповідальності, тактичну\оперативну обстановку, про проблеми в забезпеченні, чого достатньо, чого недостатньо, про комплектування особовим складом, НРК, дронами", - розповів співрозмовник видання.

Зазначається, що зустрічі президента з командирами бригад вперше проходили у подібному форматі.

"Попри поширене припущення, що в такий спосіб президент проводив "кастинг" на наступного головкома, співрозмовники УП схиляються до думки, що такий зідзвон, радше, був способом "зняти напругу" у суспільстві", - сказано в повідомленні.

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