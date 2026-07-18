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Новини Відставка Федорова Звільнення Сирського
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Зеленський не обговорював заміну Сирського під час розмов із командирами корпусів, - ЗМІ

нарада у Зеленського

На тлі масштабних акцій протесту президент Володимир Зеленський провів онлайн-зустрічі з командирами корпусів. Однак під час цих розмов він не обговорював з ними головкома Олександра Сирського чи потенційних кандидатів йому на заміну.

Про це пише "УП" з посилання джерела у Силах оборони, інформує Цензор.НЕТ.

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Про заміну Сирського не йшлося 

"Про політичні речі, про посади – не було. Розпитували про воєнні речі – ситуацію в смузі відповідальності, тактичну\оперативну обстановку, про проблеми в забезпеченні, чого достатньо, чого недостатньо, про комплектування особовим складом, НРК, дронами", - розповів співрозмовник видання.

Зазначається,  що зустрічі президента з командирами бригад вперше проходили у подібному форматі.

"Попри поширене припущення, що в такий спосіб президент проводив "кастинг" на наступного головкома, співрозмовники УП схиляються до думки, що такий зідзвон, радше, був способом "зняти напругу" у суспільстві", - сказано в повідомленні.

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Новий Кабмін та відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • Видання Financial Times повідомляло, що на тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський вивчає питання його можливої заміни.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28405) ЗСУ (8997) Сирський Олександр (997)
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Топ коментарі
+2
тобто, командирів зняли з війни, що б потусити у кабінеті з зеленим кріслом?
а безкоштовний фуршет був?
а командири корпусів на колінах просили вибачення?
а командири підписували чисти листи а4 в низу?
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18.07.2026 22:59 Відповісти
+2
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18.07.2026 23:07 Відповісти
+1
Тобто, все це була димова завіса.
Царюня типу вислухав холопів.
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18.07.2026 22:58 Відповісти

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