Зеленський може замінити Сирського, співбесіди з кандидатами заплановані на вихідні, - Financial Times

На тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський нібито вивчає питання його можливої заміни. За інформацією джерел, уже цими вихідними, 18-19 липня, він планує зустрітися з претендентами на посаду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Financial Times із посиланням на неназваного високопосадовця в Офісі Президента.

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Заміна для Сирського

За інформацією джерела видання, Зеленський готовий ухвалити рішення про заміну Сирського, якщо знайде кандидата, здатного безболісно перебрати керівництво Збройними силами та забезпечити утримання оборони на 1200-кілометровій лінії фронту.

Водночас, як зазначає Financial Times, питання можливої відставки головнокомандувача президент почав розглядати після того, як акції протесту, спричинені звільненням міністра оборони Михайла Федорова, переросли у вимоги відправити у відставку й Сирського.

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Призначення посла в США

Водночас президент Зеленський, за даними видання, не припиняє пошук кандидата на посаду посла України у США. Найімовірнішою претенденткою залишається колишня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Як повідомляють співрозмовники видання з оточення глави держави, Зеленський і надалі намагається переконати Свириденко очолити українське дипломатичне представництво у Вашингтоні, хоча раніше вона, за їхніми словами, не підтримала таку пропозицію.

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Новий Кабмін та відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

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