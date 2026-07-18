Зеленський може замінити Сирського, співбесіди з кандидатами заплановані на вихідні, - Financial Times
На тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський нібито вивчає питання його можливої заміни. За інформацією джерел, уже цими вихідними, 18-19 липня, він планує зустрітися з претендентами на посаду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Financial Times із посиланням на неназваного високопосадовця в Офісі Президента.
Заміна для Сирського
За інформацією джерела видання, Зеленський готовий ухвалити рішення про заміну Сирського, якщо знайде кандидата, здатного безболісно перебрати керівництво Збройними силами та забезпечити утримання оборони на 1200-кілометровій лінії фронту.
Водночас, як зазначає Financial Times, питання можливої відставки головнокомандувача президент почав розглядати після того, як акції протесту, спричинені звільненням міністра оборони Михайла Федорова, переросли у вимоги відправити у відставку й Сирського.
Призначення посла в США
Водночас президент Зеленський, за даними видання, не припиняє пошук кандидата на посаду посла України у США. Найімовірнішою претенденткою залишається колишня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Як повідомляють співрозмовники видання з оточення глави держави, Зеленський і надалі намагається переконати Свириденко очолити українське дипломатичне представництво у Вашингтоні, хоча раніше вона, за їхніми словами, не підтримала таку пропозицію.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
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