Командирам бригад наказали записувати відео на підтримку Сирського, - Стерненко

Командирам бригад Сил оборони наказали записувати відео зі словами підтримки на адресу головнокомандувача Олександра Сирського.

Про це повідомив волонтер та ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко, передає Цензор.НЕТ.

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"Командирам бригад спустили наказ записувати відео на підтримку Сирського. Військових, які виступають проти, репресують. Вчора один військовий зі Скелі написав пост проти нього, і зник, акаунт видалили. Навіщо це робити? Для чого підвищувати градус?", - зазначає Стерненко.

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Новий Кабмін та відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

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