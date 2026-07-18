4 364 93
Командирам бригад наказали записувати відео на підтримку Сирського, - Стерненко
Командирам бригад Сил оборони наказали записувати відео зі словами підтримки на адресу головнокомандувача Олександра Сирського.
Про це повідомив волонтер та ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
"Командирам бригад спустили наказ записувати відео на підтримку Сирського. Військових, які виступають проти, репресують. Вчора один військовий зі Скелі написав пост проти нього, і зник, акаунт видалили. Навіщо це робити? Для чого підвищувати градус?", - зазначає Стерненко.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
Топ коментарі
+18 Gary Grant
показати весь коментар18.07.2026 12:19 Відповісти Посилання
+12 First
показати весь коментар18.07.2026 12:22 Відповісти Посилання
+12 Mikola Mazurenko
показати весь коментар18.07.2026 12:27 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль