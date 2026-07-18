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Новини Відставка Федорова
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Командирам бригад наказали записувати відео на підтримку Сирського, - Стерненко

Сирський зустрівся з генералом НАТО Баззардом

Командирам бригад Сил оборони наказали записувати відео зі словами підтримки на адресу головнокомандувача Олександра Сирського

Про це повідомив волонтер та ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі

"Командирам бригад спустили наказ записувати відео на підтримку Сирського. Військових, які виступають проти, репресують. Вчора один військовий зі Скелі написав пост проти нього, і зник, акаунт видалили. Навіщо це робити? Для чого підвищувати градус?", - зазначає Стерненко.

Також дивіться: Сирський наказав відкликати з відпусток та карати військових, які вийшли на акцію підтримки Федорова, - Стерненко. ВIДЕО

стерненко скріни
стерненко скріни
стерненко скріни
стерненко скріни

Новий Кабмін та відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Дивіться також: Сирський – геть! - демонстранти на мітингу на підтримку Федорова. ВIДЕО

Автор: 

Стерненко Сергій (408) Сирський Олександр (997)
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Топ коментарі
+18
Це вже смердить загрозою національній безпеці України з боку конкретного кацапського агента творожнікова. До речі,вкупі з дєрьмаком-кацапським агентом "козир". А бубачка? А бубачка тут просто статист,якого забезпечують кокахном. А цим займається татаров. Всі при справах.
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18.07.2026 12:19 Відповісти
+12
Коли ухилянт Стерненко мобілізується, наприклад, в ту ж Скелю? Коли він не словом, а ділом доведе, що підтримує мобілізацію?
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18.07.2026 12:22 Відповісти
+12
Таке можна представити, щоб у маршала Жукова, під час війни, батьки проживали недалеко від Гітлера? А у Сирського імено так. Може не по темі, але взагалі, по темі.
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18.07.2026 12:27 Відповісти

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