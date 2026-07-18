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Новости Отставка Федорова
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Командирам бригад приказали записывать видео в поддержку Сырского, - Стерненко

Сырский встретился с генералом НАТО Баззардом

Командирам бригад Сил обороны приказали записывать видео с словами поддержки в адрес главнокомандующего Александра Сырского

Об этом сообщил волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Командирам бригад спустили приказ записывать видео в поддержку Сырского. Военных, которые выступают против, подвергают репрессиям. Вчера один военный из Скели написал пост против него и исчез, аккаунт удалили. Зачем это делать? Зачем нагнетать обстановку?", — отмечает Стерненко.

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Стерненко скрины
Стерненко скрины
Стерненко скрины
Стерненко скрины

Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

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Автор: 

Стерненко Сергей (418) Александр Сырский (974)
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Топ комментарии
+22
Це вже смердить загрозою національній безпеці України з боку конкретного кацапського агента творожнікова. До речі,вкупі з дєрьмаком-кацапським агентом "козир". А бубачка? А бубачка тут просто статист,якого забезпечують кокахном. А цим займається татаров. Всі при справах.
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18.07.2026 12:19 Ответить
+16
Коли ухилянт Стерненко мобілізується, наприклад, в ту ж Скелю? Коли він не словом, а ділом доведе, що підтримує мобілізацію?
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18.07.2026 12:22 Ответить
+13
отак той сирський і воює
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18.07.2026 12:15 Ответить

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