Командирам бригад приказали записывать видео в поддержку Сырского, - Стерненко

Командирам бригад Сил обороны приказали записывать видео с словами поддержки в адрес главнокомандующего Александра Сырского.

Об этом сообщил волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

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"Командирам бригад спустили приказ записывать видео в поддержку Сырского. Военных, которые выступают против, подвергают репрессиям. Вчера один военный из Скели написал пост против него и исчез, аккаунт удалили. Зачем это делать? Зачем нагнетать обстановку?", — отмечает Стерненко.

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Новый Кабмин и отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

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