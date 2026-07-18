6 122 118
Командирам бригад приказали записывать видео в поддержку Сырского, - Стерненко
Командирам бригад Сил обороны приказали записывать видео с словами поддержки в адрес главнокомандующего Александра Сырского.
Об этом сообщил волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Командирам бригад спустили приказ записывать видео в поддержку Сырского. Военных, которые выступают против, подвергают репрессиям. Вчера один военный из Скели написал пост против него и исчез, аккаунт удалили. Зачем это делать? Зачем нагнетать обстановку?", — отмечает Стерненко.
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
Топ комментарии
+22 Gary Grant
показать весь комментарий18.07.2026 12:19 Ответить Ссылка
+16 First
показать весь комментарий18.07.2026 12:22 Ответить Ссылка
+13 ола жмуд
показать весь комментарий18.07.2026 12:15 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль