Сирский — прочь! — демонстранты на митинге в поддержку Федорова. ВИДЕО

Во время акции в поддержку Михаила Федоровав Киеве граждане Украины требовали отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а не министра обороны.

Видео опубликовал корреспондент BBC Виталий Червоненко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Это опасный сигнал, когда главнокомандующему кричат "Прочь!" — написал он.

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Новый Кабмин и отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

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