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Новости Видео Отставка Федорова
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Сирский — прочь! — демонстранты на митинге в поддержку Федорова. ВИДЕО

Во время акции в поддержку Михаила Федоровав Киеве граждане Украины требовали отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а не министра обороны.

Видео опубликовал корреспондент BBC Виталий Червоненко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Это опасный сигнал, когда главнокомандующему кричат "Прочь!" — написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский предлагал Федорову стать премьер-министром Украины, тот отказался, — The Economist

Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

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Автор: 

акция (2395) протест (5756) Александр Сырский (959) Федоров Михаил (806)
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Топ комментарии
+15
"Сирський - геть!", а чому не блазень геть?
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16.07.2026 20:24 Ответить
+13
Ой не те прізвище вони вигукують!
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16.07.2026 20:22 Ответить
+9
Один мудак з Банкової заварив кашу, а розхльобуватисть буде вся країна.Його б пішли назад в "Квартал 95",якщо приймуть.
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16.07.2026 20:29 Ответить

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