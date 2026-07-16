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Сирский — прочь! — демонстранты на митинге в поддержку Федорова. ВИДЕО
Во время акции в поддержку Михаила Федоровав Киеве граждане Украины требовали отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а не министра обороны.
Видео опубликовал корреспондент BBC Виталий Червоненко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это опасный сигнал, когда главнокомандующему кричат "Прочь!" — написал он.
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
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