Зеленский предлагал Федорову стать премьер-министром Украины, тот отказался, - The Economist

Президент Украины Владимир Зеленский в день объявления об отставке Кабмина Юлии Свириденко предложил возглавить новое правительство Михаилу Федорову. Однако тогдашний министр обороны отказался от этой должности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Economist.

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Детали предложения

"12 июля Зеленский спросил его, нравится ли ему идея занять только что освободившуюся должность премьер-министра. При обычных обстоятельствах это считалось бы повышением; здесь же это было воспринято как поражение его проекта. Министр обороны отказался от этой должности, поэтому ее предложили Сергею Корецкому", — говорится в материале.

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В издании отметили, что некоторые украинские генералы считают Федорова человеком, который присваивает себе чужие идеи. Некоторые сравнивали его с Робертом Макнамарой — покойным министром обороны США, который обнаружил, что методы управления, отточенные им в компании Ford, плохо сочетаются с Пентагоном.

Критики Федорова в армии признают, что он улучшил закупки дронов и цифровизацию. Но они отмечают, что отсутствие военного опыта делает его некомпетентным для планирования войны. Некоторые утверждали, что его флагманские реформы сводились к "пиар-переупаковке" работы, которая уже велась.

"Чтобы что-то реформировать, нужно понимать, как это работает. Вы бы действительно сели в самолет, если бы увидели, что пилот — лавочник?", — говорит один из украинских генералов.

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Что этому предшествовало?

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

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