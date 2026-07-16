Зеленский о конфликте между Федоровым и Сырским: Без меня они не садятся
Президент Владимир Зеленский прокомментировал конфликт между главнокомандующим Александром Сырским и Михаилом Федоровым.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Он отметил, что уважает и Сырского, и Федорова.
"Я знаю их плюсы, знаю их минусы, и очень хочу, чтобы они укрепляли Украину. Но есть то, что есть. И у вас в такой ситуации есть выбор - либо одна сторона, либо другая. Потому что без меня они не дойдут до согласия", - сказал президент.
В то же время Зеленский признал, что это - проблема не только главнокомандующего и министра обороны, но и его самого.
По мнению президента, Генштаб и Минобороны должны работать "сами, ежедневно, постоянно", а не полагаться только на президента.
"Они должны решать некоторые вопросы на своем уровне. Поэтому последовательность своих действий я, безусловно, буду демонстрировать. Я просто показываю: если стороны не могут решить вопрос, придется решать мне", - добавил он.
Что этому предшествовало?
Ранее Михаил Федоров заявил, что команда Минобороны столкнулась с блокированием предложенных инициатив со стороны Сырского и Генштаба.
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Без всех
Один
На пожизненное
конфлікт розтане як імла на сонці