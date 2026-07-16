Федоров - народным депутатам: Где ваши яйца, чтобы сказать, в чем реальная проблема?

Михаил Федоров заявил, что после отставки решил открыто говорить о проблемах в стране и призвал общественность и народных депутатов не бояться публично поднимать сложные вопросы, требующие изменений.

Об этом он сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

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"То, что сегодня происходит, - это как будто я убил себя и родился заново. 7 лет я служил украинскому народу в команде президента. Делал много разных вещей, иногда даже не говорил того, что думаю. Сегодня вопрос - не в мне и не в президенте. Мы с ним менеджеры, его избрал народ, а он - нас.

Но зная все изнутри, 4 года запуская такое количество различных реформ, я понимаю, что мы должны действовать вот так. Хотя бы об этом поговорить", - сказал он.

Федоров призвал всех, у кого есть другие идеи и видение, предлагать их.

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"Поэтому мой посыл депутатам - вас устраивает отсутствие большого количества независимых институтов? Хотите сделать их независимыми - скажите, выходите, делайте. Вас не устраивает, что нет реального гражданского контроля над армией? Предложите конструктивное решение.

А где ваша смелость сказать, в чем реальная проблема? О подразделениях, о штурмах, об отсутствии переводов, о распределении денег. Сказать, кто эффективен, а кто - нет. Скажите по существу, по совести.

Люди умирают за свободу, а мы здесь на Банковой, на Грушевского сидим и не можем сказать то, во что реально верим. Или не верим - и это нормально, или верим и говорим", - подчеркнул он.

Федоров отметил, что для себя эту черту перешел.

"Я высказал свою позицию. Дальше, я уверен, начнутся перемены, которые точно приведут к тому, чего заслуживает украинский народ", - подытожил он.

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