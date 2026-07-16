Федоров - народным депутатам: Где ваши яйца, чтобы сказать, в чем реальная проблема?
Михаил Федоров заявил, что после отставки решил открыто говорить о проблемах в стране и призвал общественность и народных депутатов не бояться публично поднимать сложные вопросы, требующие изменений.
Об этом он сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"То, что сегодня происходит, - это как будто я убил себя и родился заново. 7 лет я служил украинскому народу в команде президента. Делал много разных вещей, иногда даже не говорил того, что думаю. Сегодня вопрос - не в мне и не в президенте. Мы с ним менеджеры, его избрал народ, а он - нас.
Но зная все изнутри, 4 года запуская такое количество различных реформ, я понимаю, что мы должны действовать вот так. Хотя бы об этом поговорить", - сказал он.
Федоров призвал всех, у кого есть другие идеи и видение, предлагать их.
"Поэтому мой посыл депутатам - вас устраивает отсутствие большого количества независимых институтов? Хотите сделать их независимыми - скажите, выходите, делайте. Вас не устраивает, что нет реального гражданского контроля над армией? Предложите конструктивное решение.
А где ваша смелость сказать, в чем реальная проблема? О подразделениях, о штурмах, об отсутствии переводов, о распределении денег. Сказать, кто эффективен, а кто - нет. Скажите по существу, по совести.
Люди умирают за свободу, а мы здесь на Банковой, на Грушевского сидим и не можем сказать то, во что реально верим. Или не верим - и это нормально, или верим и говорим", - подчеркнул он.
Федоров отметил, что для себя эту черту перешел.
"Я высказал свою позицию. Дальше, я уверен, начнутся перемены, которые точно приведут к тому, чего заслуживает украинский народ", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль