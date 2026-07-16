После отставки получил предложения о работе от мировых технологических гигантов, - Федоров

Уволенный с поста министра обороны Михаил Федоров заявил, что после отставки получил предложения о работе от мировых технологических компаний. В то же время он подчеркнул, что не считает уместным какое-либо международное давление в отношении кадровых решений в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Федоров сказал во время брифинга.

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По его словам, после увольнения с ним связывались иностранные министры и представители крупных технологических компаний.

"Многие министры звонили, супертехгиганты уже предлагали работу, но я сказал: "Да, стоп. Мне очень приятно. Я думаю, что это наша внутренняя история", - отметил Федоров.

Он подчеркнул, что вопрос кадровых решений должен оставаться внутренним делом Украины.

"Международное давление – этого не должно быть. Это наша внутренняя история, которую мы должны внутри страны решить, договориться, заключить новый общественный договор, остановить россиян в небе и на земле. Мы показали, что мы это можем делать. И дальше – заставить их к миру на наших условиях. Другого сценария не существует", – добавил Федоров.

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