Після відставки отримав пропозиції роботи від світових технологічних гігантів, - Федоров

Звільнений з посади міністра оборони Михайло Федоров заявив, що після відставки отримав пропозиції роботи від світових технологічних компаній. Водночас він наголосив, що не вважає доречним будь-який міжнародний тиск щодо кадрових рішень в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Федоров сказав під час брифінгу.

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За його словами, після звільнення з ним зв'язувалися іноземні міністри та представники великих технологічних компаній.

"Багато міністрів телефонували, супертехгіганти пропонували вже роботу, але я сказав: "Так, стоп. Мені дуже приємно. Я думаю, що це наша внутрішня історія"", – зазначив Федоров.

Він наголосив, що питання кадрових рішень має залишатися внутрішньою справою України.

"Міжнародний тиск – цього не повинно бути. Це наша внутрішня історія, яку ми повинні всередині країни вирішити, передомовитися, укласти новий суспільний договір, зупинити росіян в небі та на землі. Ми показали, що ми це можемо робити. І далі – примусити їх до миру на наших умовах. Іншого сценарію не існує", – додав Федоров.

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