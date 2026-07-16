"Євросолідарність" закликала Корецького призначити Федорова до нового уряду та озвучила свої вимоги

Фракція "Європейська Солідарність" звернулася до новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького із закликом формувати уряд за принципами професійності, доброчесності та відповідальності, а також призначити Михайла Федорова на міністерську посаду в новому Кабінеті Міністрів.

Про це йдеться у заяві "Європейської солідарності", інформує Цензор.НЕТ.

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Що кажуть у "Євросолідарності"?

Як зазнчається, наступні кілька годин матимуть важливе значення щодо майбутньої роботи нового Уряду і чи зможе він виправдати очікування суспільства. Наскільки його робота відповідатиме викликам, що стоять перед Україною.

"Ми звертаємося до новопризначеного прем’єр-міністра, з яким сьогодні вранці мали конструктивну зустріч. Під час дискусії прозвучала важлива обіцянка: новий Уряд має бути професійним, технократичним і працювати в інтересах держави та євроінтеграції.

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Саме тому розраховуємо, що при формуванні складу Кабінету Міністрів будуть враховані принципи професійності, доброчесності та відповідальності, а кадрові рішення ухвалюватимуться виходячи з інтересів країни", - йдеться у заяві.

Політсила закликала призначити Федорова до нового Кабміну

Також зазначається, що для політсили принципово важливими є такі рішення:

Призначення Михайла Федорова на міністерську посаду в новий уряд. Його досвід і фах мають працювати на безпеку і оборону країни. Недопущення до складу Уряду осіб, пов’язаних з корупційними скандалами "Міндічгейт", в тому числі голови Держфінмоніторингу. Повернення Збройним Силам України 40 млрд грн, які були вилучені з їхнього фінансування. Передача у розпорядження бойових бригад ПДФО, сплаченого військовослужбовцями. Безумовне продовження курсу України на повноправне членство в Європейському Союзі. Перезавантаження ДБР та інших правоохоронних органів відповідно до вимог ЄС.

"Фракція "Європейська Солідарність" послідовно виступає за відновлення реальної суб’єктності Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, їхньої відповідальності перед суспільством і ухвалення рішень в інтересах держави", - наголошується у заяві.

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Що передувало?

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

Железняк закликав провести консультації щодо кандидатури нового міністра оборони. Стефанчук погодився.

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