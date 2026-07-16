"Євросолідарність" закликала Корецького призначити Федорова до нового уряду та озвучила свої вимоги
Фракція "Європейська Солідарність" звернулася до новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького із закликом формувати уряд за принципами професійності, доброчесності та відповідальності, а також призначити Михайла Федорова на міністерську посаду в новому Кабінеті Міністрів.
Про це йдеться у заяві "Європейської солідарності", інформує Цензор.НЕТ.
Що кажуть у "Євросолідарності"?
Як зазнчається, наступні кілька годин матимуть важливе значення щодо майбутньої роботи нового Уряду і чи зможе він виправдати очікування суспільства. Наскільки його робота відповідатиме викликам, що стоять перед Україною.
"Ми звертаємося до новопризначеного прем’єр-міністра, з яким сьогодні вранці мали конструктивну зустріч. Під час дискусії прозвучала важлива обіцянка: новий Уряд має бути професійним, технократичним і працювати в інтересах держави та євроінтеграції.
Саме тому розраховуємо, що при формуванні складу Кабінету Міністрів будуть враховані принципи професійності, доброчесності та відповідальності, а кадрові рішення ухвалюватимуться виходячи з інтересів країни", - йдеться у заяві.
Політсила закликала призначити Федорова до нового Кабміну
Також зазначається, що для політсили принципово важливими є такі рішення:
- Призначення Михайла Федорова на міністерську посаду в новий уряд. Його досвід і фах мають працювати на безпеку і оборону країни.
- Недопущення до складу Уряду осіб, пов’язаних з корупційними скандалами "Міндічгейт", в тому числі голови Держфінмоніторингу.
- Повернення Збройним Силам України 40 млрд грн, які були вилучені з їхнього фінансування.
- Передача у розпорядження бойових бригад ПДФО, сплаченого військовослужбовцями.
- Безумовне продовження курсу України на повноправне членство в Європейському Союзі.
- Перезавантаження ДБР та інших правоохоронних органів відповідно до вимог ЄС.
"Фракція "Європейська Солідарність" послідовно виступає за відновлення реальної суб’єктності Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, їхньої відповідальності перед суспільством і ухвалення рішень в інтересах держави", - наголошується у заяві.
Що передувало?
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- Железняк закликав провести консультації щодо кандидатури нового міністра оборони. Стефанчук погодився.
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