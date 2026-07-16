Питання мобілізації неможливо вирішити без виправлення системних проблем у війську, - Федоров. ВIДЕО
Михайло Федоров заявив, що питання мобілізації потрібно вирішувати разом із системними проблемами у війську.
Про це він розповів під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Я 6 місяців на хейт по мобілізації не відповідав взагалі. Щоб не допустити ситуації, що виникла сьогодні, і до якої нас довів головком, Генштаб, не знаю, хто там архітектор цієї історії.
Для того, щоб не сказати: "Це не я" і уникати відповідальності", - зазначив він.
Федоров нагадав, що ТЦК підпорядковуються Сухопутним військам ЗСУ. А ті, своєю чергою, підпорядковуються головкому.
"Насправді, питання мобілізації неможливо вирішити, якщо не вирішити питання, про які я вам казав. Зараз молоді люди обговорюють не нові контракти, які ми запустили. Вони обговорюють екскомбрига 155 бригади, який зробив найбільше зло, яке можна було зробити під час війни", - пояснив він.
"Корінь проблеми в нашому продукті, який ми продаємо. Ми продаємо брехню, хаос, безвідповідальність, "іди-іди, там не заміновано"? Нам потрібно змінити наш продукт. Українці це заслужили своєю роботою та службою. В армії є велика кількість людей, які можуть робити набагато більше речей, якщо їм дати свободу та підтримати їхнє лідерство.
І вони не тікатимуть з поля бою. Всі ці фейки про те, що Сирський може тримати фронт, тому що він диктаторсько-авторитарного типу... Українці зупинили росіян, тому що ухвалили рішення - вийшли і зупинили. Українці вміють брати на себе відповідальність. Їм не потрібна зверху людина з дубінкою, яка буде пхати їх на першу лінію 10-15 днів під дронами. Українці самі ухвалюють рішення, беруть на себе ризик, сидять в окопі та знають, що вони роблять це заради своєї родини", - підсумував Федоров, додавши, що потрібні системні рішення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Оманські кабміндічі, нервово гризуть нігті!!
Слава Україні!!