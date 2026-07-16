Вопрос мобилизации невозможно решить без устранения системных проблем в армии, - Федоров. ВИДЕО

Михаил Федоров заявил, что вопрос мобилизации необходимо решать одновременно с системными проблемами в армии.

Об этом он рассказал во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

"Я 6 месяцев вообще не отвечал на критику по поводу мобилизации. Чтобы не допустить ситуации, которая возникла сегодня и к которой нас довел главком, Генштаб — не знаю, кто там архитектор этой истории.

Для того, чтобы не сказать: "Это не я" и уклониться от ответственности", — отметил он.

Федоров напомнил, что ТЦК подчиняются Сухопутным войскам ВСУ. А те, в свою очередь, подчиняются главнокомандующему.

Читайте: Зеленский предложил мне стать его советником, но я отказался, - Федоров

"На самом деле, вопрос мобилизации невозможно решить, если не решить вопросы, о которых я вам говорил. Сейчас молодые люди обсуждают не новые контракты, которые мы запустили. Они обсуждают экскомбрига 155-й бригады, которая нанесла наибольший ущерб, какой только можно было нанести во время войны", — пояснил он.

"Корень проблемы в нашем продукте, который мы продаем. Мы продаем ложь, хаос, безответственность: "Иди-иди, там не заминировано"? Нам нужно изменить наш продукт. Украинцы заслужили это своим трудом и службой. В армии много людей, которые способны на гораздо большее, если им дать свободу и поддержать их лидерские качества.

И они не будут убегать с поля боя. Все эти фейки о том, что Сырский может удерживать фронт, потому что он диктаторско-авторитарного типа... Украинцы остановили россиян, потому что приняли решение — вышли и остановили. Украинцы умеют брать на себя ответственность. Им не нужен сверху человек с дубинкой, который будет гонять их на первую линию на 10–15 дней под дронами. Украинцы сами принимают решения, берут на себя риск, сидят в окопе и знают, что делают это ради своей семьи", — подытожил Федоров, добавив, что нужны системные решения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уверен, президент слышит украинский народ. Ситуация будет исправлена, — Федоров