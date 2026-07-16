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Зеленський запропонував стати мені радником, але я відмовився, - Федоров. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленский запропонував Михайлу Федорову стати радником, проте він відмовився.
Про це Федоров сказав під час спілкування з медіа, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"У нас була нормальна вчора розмова з президентом. Він запропонував стати радником або знайти інший шлях залишитися в команді. Я від радника відмовився, у мене ніколи не було цілі стати міністром, шукати собі посади", - зазначив він.
Що передувало?
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- Железняк закликав провести консультації щодо кандидатури нового міністра оборони. Стефанчук погодився.
Топ коментарі
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