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Новини Відставка Федорова
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Зеленський запропонував стати мені радником, але я відмовився, - Федоров. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленский запропонував Михайлу Федорову стати радником, проте він відмовився.

Про це Федоров сказав під час спілкування з медіа, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У нас була нормальна вчора розмова з президентом. Він запропонував стати радником або знайти інший шлях залишитися в команді. Я від радника відмовився, у мене ніколи не було цілі стати міністром, шукати собі посади", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісар з оборони та посол ЄС подякували Федорову за співпрацю після його відставки. ФОТО

Що передувало?

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • Железняк закликав провести консультації щодо кандидатури нового міністра оборони. Стефанчук погодився.

Також дивіться: Федоров звітує про досягнення Міноборони. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

Зеленський Володимир (28370) Федоров Михайло (1189)
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Топ коментарі
+6
Розумне рішення
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16.07.2026 12:55 Відповісти
+6
Дмитро Чекалкин: https://www.youtube.com/watch?v=R4oVcsZUqq0 Зеленський 6 разів ПОМИЛИВСЯ із кандидатурою Міністра ОБОРОНИ ? А чи не до фіга помилок?
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16.07.2026 12:58 Відповісти
+3
Зе все розуміє, діє шахрайськими методами та добивається свого. Йому головне мати доступ до 90 мільярдів, а не захистити українців.
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16.07.2026 13:06 Відповісти

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