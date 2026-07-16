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Зеленский предложил мне стать его советником, но я отказался, - Федоров. ФОТОрепортаж

Зеленский предлагал Федорову другую должность

Президент Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову стать советником, однако тот отказался.

Об этом Федоров сообщил во время общения с представителями СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"У нас вчера был нормальный разговор с президентом. Он предложил стать советником или найти другой способ остаться в команде. Я отказался от должности советника, у меня никогда не было цели стать министром, искать себе должности", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссар по обороне и посол ЕС поблагодарили Федорова за сотрудничество после его отставки. ФОТО

Что этому предшествовало?

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • Железняк призвал провести консультации по поводу кандидатуры нового министра обороны. Стефанчук согласился.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24845) Федоров Михаил (758)
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Топ комментарии
+7
Розумне рішення
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16.07.2026 12:55 Ответить
+7
Дмитро Чекалкин: https://www.youtube.com/watch?v=R4oVcsZUqq0 Зеленський 6 разів ПОМИЛИВСЯ із кандидатурою Міністра ОБОРОНИ ? А чи не до фіга помилок?
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16.07.2026 12:58 Ответить
+4
Зе все розуміє, діє шахрайськими методами та добивається свого. Йому головне мати доступ до 90 мільярдів, а не захистити українців.
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16.07.2026 13:06 Ответить

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