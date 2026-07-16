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Зеленский предложил мне стать его советником, но я отказался, - Федоров. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову стать советником, однако тот отказался.
Об этом Федоров сообщил во время общения с представителями СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
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"У нас вчера был нормальный разговор с президентом. Он предложил стать советником или найти другой способ остаться в команде. Я отказался от должности советника, у меня никогда не было цели стать министром, искать себе должности", - отметил он.
Что этому предшествовало?
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- Железняк призвал провести консультации по поводу кандидатуры нового министра обороны. Стефанчук согласился.
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