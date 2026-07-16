"Евросолидарность" призвала Корецкого назначить Федорова в новое правительство и озвучила свои требования

Фракция "Европейская солидарность" обратилась к новоназначенному премьер-министру Сергею Корецкому с призывом сформировать правительство на основе принципов профессионализма, добросовестности и ответственности, а также назначить Михаила Федорова на министерскую должность в новом Кабинете министров.

Об этом говорится в заявлении "Европейской солидарности", сообщает Цензор.НЕТ.

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Что говорят в "Евросолидарности"?

Как отмечается, следующие несколько часов будут иметь важное значение для будущей работы нового правительства и того, сможет ли оно оправдать ожидания общества. Насколько его работа будет соответствовать вызовам, стоящим перед Украиной.

"Мы обращаемся к новоназначенному премьер-министру, с которым сегодня утром состоялась конструктивная встреча. В ходе дискуссии прозвучало важное обещание: новое правительство должно быть профессиональным, технократическим и работать в интересах государства и евроинтеграции.

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Именно поэтому рассчитываем, что при формировании состава Кабинета министров будут учтены принципы профессионализма, добросовестности и ответственности, а кадровые решения будут приниматься исходя из интересов страны", - говорится в заявлении.

Политическая сила призвала назначить Федорова в новый Кабмин

Также отмечается, что для политической силы принципиально важны следующие решения:

Назначение Михаила Федорова на министерский пост в новом правительстве. Его опыт и профессионализм должны служить безопасности и обороне страны. Недопущение в состав правительства лиц, связанных с коррупционными скандалами "Миндичгейт", в том числе - лавы Госфинмониторинга. Возврат Вооруженным Силам Украины 40 млрд грн, которые были изъяты из их финансирования. Передача в распоряжение боевых бригад ПДФО, уплаченного военнослужащими. Безусловное продолжение курса Украины на полноправное членство в Европейском Союзе. Перезагрузка ГБР и других правоохранительных органов в соответствии с требованиями ЕС.

"Фракция "Европейская Солидарность" последовательно выступает за восстановление реальной субъектности Верховной Рады и Кабинета Министров Украины, их ответственности перед обществом и принятие решений в интересах государства", - подчеркивается в заявлении.

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Что предшествовало?

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

Железняк призвал провести консультации по поводу кандидатуры нового министра обороны. Стефанчук согласился.

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