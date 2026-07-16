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Федоров - нардепам: Де ваші яйця сказати, в чому реальна проблема? ВIДЕО

Михайло Федоров заявив, що після відставки вирішив відкрито говорити про проблеми в державі та закликав громадськість і народних депутатів не боятися публічно порушувати складні питання, які потребують змін.

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Те, що сьогодні відбувається, це я себе вбив і народився наново. 7 років я служив українському народу в команді президента. Робив багато різних речей, іноді навіть не казав те, що думаю. Сьогодні питання не моє і президента. Ми з ним менеджери, його обрав народ, а він - нас.

Але знаючи все зсередини, 4 роки запускаючи таку кількість різних реформ, я розумію, що ми повинні діяти ось так. Хоча б про це поговорити", - сказав він.

Федоров закликав всіх, в кого є інші ідеї та візія, пропонувати їх.

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"Тому мій посил депутатам - вас влаштовує відсутність великої кількості незалежних інституцій? Хочете зробити незалежними - скажіть, вийдіть, зробіть. Вас не влаштовує, що немає цивільного контролю реального над армією? Запропонуйте конструктив. 

А де ваші яйця сказати, в чому реальна проблема? Про підрозділи, про штурми, про відсутність переведень, про розділ грошей. Сказати, хто ефективний, неефективний. Скажіть по суті, по совісті. 

Люди вмирають за свободу, а ми тут на Банковій, на Грушевського сидимо і не можемо сказати те, в що реально віримо. Або не віримо - і це ок, або віримо і говоримо", - наголосив він.

Федоров зазначив, що для себе цю лінію перейшов.

"Я висловив свою позицію. Далі, я впевнений, почнуться зміни, які точно призведуть до того, на що заслуговує український народ", - підсумував він.

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Автор: 

ВР (15219) Міноборони (7968) Федоров Михайло (1189)
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Топ коментарі
+7
їм пох - вони всі нахапали грошей і на них на всих компромат.і робитимуть те що їм накаже кагал.
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16.07.2026 14:18 Відповісти
+6
твоя лінія Оманська Гнида - її ти не перейшов, не бреши
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16.07.2026 14:13 Відповісти
+6
Яйця у моноШобли з ВРУ, на чолі з Сухумським гамадрилом, зеленський смикає з банкової !!!
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16.07.2026 14:14 Відповісти

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