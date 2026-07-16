За захист ППО на Сумщині відповідає "ніхто", - Федоров
У Сумській області наразі немає єдиного відповідального за захист регіону від повітряних атак РФ та організацію протиповітряної оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу розповів Михайло Федоров.
За його словами, попри наявність кількох військових угруповань, немає структури, яка б несла повну відповідальність за безпеку Сум і області.
"Є угруповання військ "Північ", є ТГР "Суми", є угруповання військ "Курськ", але за захист міста Суми та всієї області (щоб можна було сказати, що ти відповідальний і в тебе є все в оперативному контролі), відповідає ніхто", – заявив він.
Заклик прискорити отримання Gripen
Федоров також розповів про випадок, коли після удару російської керованої авіабомби (КАБ) прибув до зруйнованої будівлі. Там він зустрів чоловіка, який втратив дружину та доньку.
За його словами, чоловік не просив про допомогу для себе, а лише закликав "дотиснути" питання передачі Україні винищувачів Gripen, які могли б ефективніше знищувати російські літаки Су-34 - носії КАБів.
Що передувало?
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- Железняк закликав провести консультації щодо кандидатури нового міністра оборони. Стефанчук погодився.
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@ ТЦК підпорядковуються Сирському і Генштабу, а не мені, ми не вирішимо питання мобілізації, якщо не звільнимо Сирського, - Федоров