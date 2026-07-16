За защиту ПВО на Сумщине отвечает "Никто", - Федоров
В Сумской области на данный момент нет единого лица, ответственного за защиту региона от воздушных атак РФ и организацию противовоздушной обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга рассказал Михаил Федоров.
По его словам, несмотря на наличие нескольких военных группировок, нет структуры, которая бы несла полную ответственность за безопасность Сум и области.
"Есть группировка войск "Північ", есть ТГР "Суми", есть группировка войск "Курськ", но за защиту города Сумы и всей области (чтобы можно было сказать, что ты ответственен и у тебя все под оперативным контролем) никто не отвечает", - заявил он.
Призыв ускорить получение Gripen
Федоров также рассказал о случае, когда после удара российской управляемой авиабомбы (КАБ) прибыл к разрушенному зданию. Там он встретил мужчину, который потерял жену и дочь.
По его словам, мужчина не просил помощи для себя, а лишь призвал "дожать" вопрос о передаче Украине истребителей Gripen, которые могли бы эффективнее уничтожать российские самолеты Су-34 - носители КАБ.
Что этому предшествовало?
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- Железняк призвал провести консультации по поводу кандидатуры нового министра обороны. Стефанчук согласился.
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@ ТЦК підпорядковуються Сирському і Генштабу, а не мені, ми не вирішимо питання мобілізації, якщо не звільнимо Сирського, - Федоров