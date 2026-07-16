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Новости Обстрелы Сумщины
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За защиту ПВО на Сумщине отвечает "Никто", - Федоров

михаил,федоров

В Сумской области на данный момент нет единого лица, ответственного за защиту региона от воздушных атак РФ и организацию противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга рассказал Михаил Федоров.

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По его словам, несмотря на наличие нескольких военных группировок, нет структуры, которая бы несла полную ответственность за безопасность Сум и области.

"Есть группировка войск "Північ", есть ТГР "Суми", есть группировка войск "Курськ", но за защиту города Сумы и всей области (чтобы можно было сказать, что ты ответственен и у тебя все под оперативным контролем) никто не отвечает", - заявил он.

Призыв ускорить получение Gripen

Федоров также рассказал о случае, когда после удара российской управляемой авиабомбы (КАБ) прибыл к разрушенному зданию. Там он встретил мужчину, который потерял жену и дочь.

По его словам, мужчина не просил помощи для себя, а лишь призвал "дожать" вопрос о передаче Украине истребителей Gripen, которые могли бы эффективнее уничтожать российские самолеты Су-34 - носители КАБ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Распределение дронов происходило в "ручном режиме", хотя за 5 месяцев мы закупили их больше, чем за весь прошлый год, - Федоров

Что этому предшествовало?

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • Железняк призвал провести консультации по поводу кандидатуры нового министра обороны. Стефанчук согласился.

Автор: 

ПВО (3846) Сумская область (4346) Федоров Михаил (758)
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Топ комментарии
+4
Я так понимаю увольнение не было согласованным. Ох Зеленый и херню упорол. Тот мусор ему навоюет.
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16.07.2026 14:06 Ответить
+4
Пряма мова:
@ ТЦК підпорядковуються Сирському і Генштабу, а не мені, ми не вирішимо питання мобілізації, якщо не звільнимо Сирського, - Федоров
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16.07.2026 14:09 Ответить
+2
Як так "Ніхто"? за ВСЕ несе персональну відповідальність Верховний Головнокомандувач та президент В.О. Зеленський.
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16.07.2026 14:09 Ответить

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