За защиту ПВО на Сумщине отвечает "Никто", - Федоров

В Сумской области на данный момент нет единого лица, ответственного за защиту региона от воздушных атак РФ и организацию противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга рассказал Михаил Федоров.

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По его словам, несмотря на наличие нескольких военных группировок, нет структуры, которая бы несла полную ответственность за безопасность Сум и области.

"Есть группировка войск "Північ", есть ТГР "Суми", есть группировка войск "Курськ", но за защиту города Сумы и всей области (чтобы можно было сказать, что ты ответственен и у тебя все под оперативным контролем) никто не отвечает", - заявил он.

Призыв ускорить получение Gripen

Федоров также рассказал о случае, когда после удара российской управляемой авиабомбы (КАБ) прибыл к разрушенному зданию. Там он встретил мужчину, который потерял жену и дочь.

По его словам, мужчина не просил помощи для себя, а лишь призвал "дожать" вопрос о передаче Украине истребителей Gripen, которые могли бы эффективнее уничтожать российские самолеты Су-34 - носители КАБ.

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