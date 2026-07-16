Зеленський про конфлікт між Федоровим та Сирським: Без мене вони не сідають

Президент Володимир Зеленський прокоментував конфлікт між головкомом Олександром Сирським та Михайлом Федоровим.

Про це він сказав під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Він зауважив, що поважає і Сирського, і Федорова.

"Я знаю їхні плюси, знаю їхні мінуси, і дуже хочеться, щоб вони посилювали Україну. Але є те, що є. І у вас в такій ситуації вихід - або одна сторона, або інша. Бо без мене вони не сідають", - сказав президент.

Водночас Зеленський визнав, що це проблема на лише головкома та міністра оборони, а і його також.

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На думку президента, Генштаб та Міноборони мають працювати "самі, щоденно, постійно", а не покладатися лише на президента.

"Повинні вирішувати деякі елементи на своєму рівні. Тому послідовність своїх дій, безумовно, я демонструватиму. Я просто показую, якщо сторони не можуть вирішити питання, доведеться вирішувати мені", - додав він.

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Що передувало?

Раніше Михайло Федоров заявив, що команда Міноборони зіткнулася із блокуванням запропонованих ініціатив з боку Сирського та Генштабу.

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