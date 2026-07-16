Зеленський про конфлікт між Федоровим та Сирським: Без мене вони не сідають
Президент Володимир Зеленський прокоментував конфлікт між головкомом Олександром Сирським та Михайлом Федоровим.
Про це він сказав під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Він зауважив, що поважає і Сирського, і Федорова.
"Я знаю їхні плюси, знаю їхні мінуси, і дуже хочеться, щоб вони посилювали Україну. Але є те, що є. І у вас в такій ситуації вихід - або одна сторона, або інша. Бо без мене вони не сідають", - сказав президент.
Водночас Зеленський визнав, що це проблема на лише головкома та міністра оборони, а і його також.
На думку президента, Генштаб та Міноборони мають працювати "самі, щоденно, постійно", а не покладатися лише на президента.
"Повинні вирішувати деякі елементи на своєму рівні. Тому послідовність своїх дій, безумовно, я демонструватиму. Я просто показую, якщо сторони не можуть вирішити питання, доведеться вирішувати мені", - додав він.
Що передувало?
Раніше Михайло Федоров заявив, що команда Міноборони зіткнулася із блокуванням запропонованих ініціатив з боку Сирського та Генштабу.
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Один
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конфлікт розтане як імла на сонці