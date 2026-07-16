РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15714 посетителей онлайн
Новости Отставка Федорова
2 044 38

Клименко рассматривается как один из кандидатов на пост министра обороны, - Зеленский

Кто станет новым министром обороны: заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что Игорь Клименко рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост министра обороны.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По словам президента, армия должна работать совместно с Минобороны. 

По мнению Зеленского, вопросами мобилизации должны заниматься и армия, и Кабмин.

"Именно поэтому считаю, что у Клименко есть потенциал обеспечить снабжение и устранить позорные моменты "бусификации", — добавил он.

В то же время пока Зеленский еще не подал в Верховную Раду соответствующие документы на назначение министра обороны и министра иностранных дел.

Читайте: Голосов за назначение Клименко министром обороны нет. В 16:00 состоится заседание фракции "СН", — Железняк (обновлено)

Что предшествовало?

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

Смотрите: Зеленский еще не выбрал сторону Сырского, - Федоров. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (24845) Федоров Михаил (806) Клименко Игорь (515)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Завалив роботу МВС, тепер буде армію розвалювати!
показать весь комментарий
16.07.2026 14:45 Ответить
+13
Вирішив перетворити країну в поліцейську державу, ставлячи тупого обмеженого мєнта, для якого головне, щоб постіль була підбита в казармах!
показать весь комментарий
16.07.2026 14:48 Ответить
+8
"усунути ганебні моменти бусифікації"

І як він планує їх усунути?
показать весь комментарий
16.07.2026 14:47 Ответить

Загрузка...

 
 