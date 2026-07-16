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Клименко рассматривается как один из кандидатов на пост министра обороны, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Игорь Клименко рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост министра обороны.
Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
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По словам президента, армия должна работать совместно с Минобороны.
По мнению Зеленского, вопросами мобилизации должны заниматься и армия, и Кабмин.
"Именно поэтому считаю, что у Клименко есть потенциал обеспечить снабжение и устранить позорные моменты "бусификации", — добавил он.
В то же время пока Зеленский еще не подал в Верховную Раду соответствующие документы на назначение министра обороны и министра иностранных дел.
Что предшествовало?
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
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І як він планує їх усунути?