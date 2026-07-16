Зеленский еще не выбрал сторону Сырского, - Федоров. ВИДЕО

Михаил Федоров считает, что президент Владимир Зеленский пока не принял сторону Сырского.

Об этом он рассказал журналистам во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Я знаю президента 7 лет. Считаю, что он еще не выбрал сторону Сырского. Я сегодня с ним разговаривал, я ему сказал, что поступаю по совести. Я с ним прошел долгий путь. Он за 7 лет меня, как члена команды, в принципе, никогда не подводил. Как и я его", — сказал он.

Федоров сказал, что Зеленский вчера "нормально" отзывался о нем на заседании фракции.

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Что этому предшествовало?

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

Железняк призвал провести консультации по поводу кандидатуры нового министра обороны. Стефанчук согласился.

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