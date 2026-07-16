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Зеленский еще не выбрал сторону Сырского, - Федоров. ВИДЕО

Михаил Федоров считает, что президент Владимир Зеленский пока не принял сторону Сырского.

Об этом он рассказал журналистам во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Я знаю президента 7 лет. Считаю, что он еще не выбрал сторону Сырского. Я сегодня с ним разговаривал, я ему сказал, что поступаю по совести. Я с ним прошел долгий путь. Он за 7 лет меня, как члена команды, в принципе, никогда не подводил. Как и я его", — сказал он.

Федоров сказал, что Зеленский вчера "нормально" отзывался о нем на заседании фракции. 

Читайте: Федоров о протестах: Народ вышел не за меня, а за себя и свои надежды

Что этому предшествовало?

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • Железняк призвал провести консультации по поводу кандидатуры нового министра обороны. Стефанчук согласился.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24845) Александр Сырский (959) Федоров Михаил (758)
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Топ комментарии
+9
фьйодоров так мило облизує анус Оманській Гниді - це щось ))
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16.07.2026 13:31 Ответить
+9
сирського на палю!!!!!
але ж тоді питання, нафіга змінював залужного?
та, хто це пам'ятає?
про вагнепів
про відведення
про чонгар та гостомель
та багато чого,
вже забули?
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16.07.2026 13:32 Ответить
+7
додави його....разскажи кто такий невідомий вова з династії...
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16.07.2026 13:27 Ответить

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