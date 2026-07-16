Федоров о протестах: Народ вышел не за меня, а за себя и свои надежды
Михаил Федоров прокомментировал протесты, на которые вышли люди после сообщений о том, что его не собираются переназначать на должность министра обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.
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"Украинский народ вышел не за конкретного министра Федорова. Украинский народ вышел за себя. Появились надежды, произошло перехват инициативы на поле боя и в небе. Почему траектория сейчас ломается, мы с ней поворачиваем? Есть такой риск.
Украинский народ вышел за это. Он чувствует, когда что-то происходит не на основе ценностей, которые здесь воспитываются. Поэтому такая реакция", — отметил он.
Федоров упомянул, что сегодня также разговаривал с Зеленским.
"Сегодня речь идет не обо мне, а о корне проблемы, которую мы должны решить. Если мы это решим, у нас в стране достаточно людей, которые могут занимать те или иные должности", — подытожил он.
Что этому предшествовало?
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- Железняк призвал провести консультации по поводу кандидатуры нового министра обороны. Стефанчук согласился.
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Но у него был один недостаток: он становился слишком популярен. А ведь в сегодняшней Украине нет греха страшнее этого. И это обстоятельство перевешивает все достоинства и успехи любого чиновника или политика. Каждый украинец знает, что популярным может быть только один человек, тот самый, кому Украина обязана всеми своими успехами и победами, истинными и вымышленными…
Все остальные - это подтанцовка, набор стрелочников, которые в назначенный час должны взять на себя весь негатив и убийственные последствия волюнтаристских решений нашего героя-одиночки. И молча, освистанные Телемарафоном, удалиться со сцены.
Вот и сейчас уже пошли разговоры, что Федоров как-то не так покупал боеприпасы, что конфликтовал с Генштабом, что не смог реформировать ТЦК…
Уже в который раз повторяется этот гнусный спектакль. Сначала с Залужным, теперь вот с Федоровым… Но пипл хавает… А, в сущности, что еще нужно? Шоу маст гоу он, бляха-муха… А уж в этом деле нашему цезарю нет равных…
Тому русні й не подобається, що народ вийшов.
Вже є тут ті, хто називає протестувальників "протестувальниками".
Одного персонажа нагадує, десь двадцять шість років тому, з підлодкою.