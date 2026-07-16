Федоров о протестах: Народ вышел не за меня, а за себя и свои надежды

Михаил Федоров прокомментировал протесты, на которые вышли люди после сообщений о том, что его не собираются переназначать на должность министра обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

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"Украинский народ вышел не за конкретного министра Федорова. Украинский народ вышел за себя. Появились надежды, произошло перехват инициативы на поле боя и в небе. Почему траектория сейчас ломается, мы с ней поворачиваем? Есть такой риск.

Украинский народ вышел за это. Он чувствует, когда что-то происходит не на основе ценностей, которые здесь воспитываются. Поэтому такая реакция", — отметил он.

Федоров упомянул, что сегодня также разговаривал с Зеленским.

"Сегодня речь идет не обо мне, а о корне проблемы, которую мы должны решить. Если мы это решим, у нас в стране достаточно людей, которые могут занимать те или иные должности", — подытожил он.

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Что этому предшествовало?

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

Железняк призвал провести консультации по поводу кандидатуры нового министра обороны. Стефанчук согласился.

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