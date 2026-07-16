Федоров про протести: Народ вийшов не за мене, а за себе та свої надії. ВIДЕО
Михайло Федоров прокоментував протести, на які вийшли люди після повідомлень про те, що його не збираються перепризначати на посаду міністра оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.
Подробиці
"Український народ вийшов не за конкретного міністра Федорова. Український народ вийшов за себе. Надії, які з'явилися, відбулося перехоплення ініціативи на полі бою та в небі. Чому траєкторія зараз ламається, ми з неї звертаємо? Є такий ризик.
Український народ вийшов за це. Він відчуває, коли щось відбувається не на основі цінностей, які тут виховуються. Тому така реакція", - зазначив він.
Федоров згадав, що сьогодні також розмовляв із Зеленським.
"Сьогодні йдеться не про мене, а про корінь проблеми, який ми маємо вирішити. Якщо ми це вирішимо, у нас достатня кількість людей в країні, які можуть обіймати ті чи інші посади", - підсумував він.
Що передувало?
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- Железняк закликав провести консультації щодо кандидатури нового міністра оборони. Стефанчук погодився.
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Но у него был один недостаток: он становился слишком популярен. А ведь в сегодняшней Украине нет греха страшнее этого. И это обстоятельство перевешивает все достоинства и успехи любого чиновника или политика. Каждый украинец знает, что популярным может быть только один человек, тот самый, кому Украина обязана всеми своими успехами и победами, истинными и вымышленными…
Все остальные - это подтанцовка, набор стрелочников, которые в назначенный час должны взять на себя весь негатив и убийственные последствия волюнтаристских решений нашего героя-одиночки. И молча, освистанные Телемарафоном, удалиться со сцены.
Вот и сейчас уже пошли разговоры, что Федоров как-то не так покупал боеприпасы, что конфликтовал с Генштабом, что не смог реформировать ТЦК…
Уже в который раз повторяется этот гнусный спектакль. Сначала с Залужным, теперь вот с Федоровым… Но пипл хавает… А, в сущности, что еще нужно? Шоу маст гоу он, бляха-муха… А уж в этом деле нашему цезарю нет равных…