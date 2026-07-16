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Зеленський ще не обрав сторону Сирського, - Федоров. ВIДЕО

Михайло Федоров вважає, що президент Володимир Зеленський ще не обрав сторону Сирського.

Про це він розповів журналістам під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я знаю президента 7 років. Вважаю, що він ще не обрав сторону Сирського. Я сьогодні з ним говорив, я йому сказав, що поступаю по совісті. Я з ним пройшов шлях. Він за 7 років мене, як члена команди, в принципі, ніколи не підводив. Як і я його", - сказав він.

Федоров сказав, що Зеленський вчора "нормально" говорив про нього на фракції. 

Читайте: Федоров про протести: Народ вийшов не за мене, а за себе та свої надії

Що передувало?

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • Железняк закликав провести консультації щодо кандидатури нового міністра оборони. Стефанчук погодився.

Також дивіться: Питання мобілізації неможливо вирішити без виправлення системних проблем у війську, - Федоров. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (28370) Сирський Олександр (982) Федоров Михайло (1189)
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Топ коментарі
+9
фьйодоров так мило облизує анус Оманській Гниді - це щось ))
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16.07.2026 13:31 Відповісти
+9
сирського на палю!!!!!
але ж тоді питання, нафіга змінював залужного?
та, хто це пам'ятає?
про вагнепів
про відведення
про чонгар та гостомель
та багато чого,
вже забули?
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16.07.2026 13:32 Відповісти
+8
додави його....разскажи кто такий невідомий вова з династії...
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16.07.2026 13:27 Відповісти

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