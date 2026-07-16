Зеленський ще не обрав сторону Сирського, - Федоров. ВIДЕО

Михайло Федоров вважає, що президент Володимир Зеленський ще не обрав сторону Сирського.

Про це він розповів журналістам під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я знаю президента 7 років. Вважаю, що він ще не обрав сторону Сирського. Я сьогодні з ним говорив, я йому сказав, що поступаю по совісті. Я з ним пройшов шлях. Він за 7 років мене, як члена команди, в принципі, ніколи не підводив. Як і я його", - сказав він.

Федоров сказав, що Зеленський вчора "нормально" говорив про нього на фракції.

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Що передувало?

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

Железняк закликав провести консультації щодо кандидатури нового міністра оборони. Стефанчук погодився.

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