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Зеленський ще не обрав сторону Сирського, - Федоров. ВIДЕО
Михайло Федоров вважає, що президент Володимир Зеленський ще не обрав сторону Сирського.
Про це він розповів журналістам під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Я знаю президента 7 років. Вважаю, що він ще не обрав сторону Сирського. Я сьогодні з ним говорив, я йому сказав, що поступаю по совісті. Я з ним пройшов шлях. Він за 7 років мене, як члена команди, в принципі, ніколи не підводив. Як і я його", - сказав він.
Федоров сказав, що Зеленський вчора "нормально" говорив про нього на фракції.
Що передувало?
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- Железняк закликав провести консультації щодо кандидатури нового міністра оборони. Стефанчук погодився.
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але ж тоді питання, нафіга змінював залужного?
та, хто це пам'ятає?
про вагнепів
про відведення
про чонгар та гостомель
та багато чого,
вже забули?