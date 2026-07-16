Клименко розглядається як один із кандидатів на посаду міністра оборони, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Ігор Климемнко розглядається як один із кандидатів на пост міністра оборони.

Про це він оголосив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами президента, армія має працювати разом із Міноборони.

На думку Зеленського, питанням мобілізації має займатися і армія, і Кабмін.

"Саме тому вважаю, що у Клименка є потенціал забезпечити постачання та усунути ганебні моменти бусифікації", - додав він.

Водночас наразі Зеленський ще не подав до Верховної Ради відповідні документи на призначення міністра оборони та міністра закордонних справ.

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Що передувало?

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

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