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Новини Відставка Федорова
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Клименко розглядається як один із кандидатів на посаду міністра оборони, - Зеленський

Хто буде новим міністром оборони: заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що Ігор Климемнко розглядається як один із кандидатів на пост міністра оборони.

Про це він оголосив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами президента, армія має працювати разом із Міноборони. 

На думку Зеленського, питанням мобілізації має займатися і армія, і Кабмін.

"Саме тому вважаю, що у Клименка є потенціал забезпечити постачання та усунути ганебні моменти бусифікації", - додав він.

Водночас наразі Зеленський ще не подав до Верховної Ради відповідні документи на призначення міністра оборони та міністра закордонних справ.

Читайте: Голосів за призначення Клименка міністром оборони немає. О 16.00 відбудеться фракція "СН", - Железняк (оновлено)

Що передувало?

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

Дивіться: Зеленський ще не обрав сторону Сирського, - Федоров. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (28370) Федоров Михайло (1189) Клименко Ігор (606)
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Топ коментарі
+17
Завалив роботу МВС, тепер буде армію розвалювати!
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16.07.2026 14:45 Відповісти
+13
Вирішив перетворити країну в поліцейську державу, ставлячи тупого обмеженого мєнта, для якого головне, щоб постіль була підбита в казармах!
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16.07.2026 14:48 Відповісти
+8
"усунути ганебні моменти бусифікації"

І як він планує їх усунути?
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16.07.2026 14:47 Відповісти

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