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Клименко розглядається як один із кандидатів на посаду міністра оборони, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Ігор Климемнко розглядається як один із кандидатів на пост міністра оборони.
Про це він оголосив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами президента, армія має працювати разом із Міноборони.
На думку Зеленського, питанням мобілізації має займатися і армія, і Кабмін.
"Саме тому вважаю, що у Клименка є потенціал забезпечити постачання та усунути ганебні моменти бусифікації", - додав він.
Водночас наразі Зеленський ще не подав до Верховної Ради відповідні документи на призначення міністра оборони та міністра закордонних справ.
Що передувало?
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
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І як він планує їх усунути?