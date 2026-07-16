Министерство цифровых технологий важно сохранить: это то, чем мы можем гордиться в мире, - Федоров

Бывший министр обороны Михаил Федоров сообщил, что ему не предлагали вернуться в Министерство цифровой трансформации Украины, однако он подчеркнул необходимость его сохранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Федоров заявил на брифинге в Киеве в четверг.

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Минцифру важно сохранить

"Со мной не говорили о Минцифре. Сначала Боев ушел, как мой заместитель, в "Укроборонпром". Затем другая моя заместительница подала заявку на должность в Минцифре. Со мной об этом не говорили. Знаю, что с ней говорили уже после заседания фракции. Могу ошибаться. После встречи с президентом", — рассказал он.

В то же время Федоров подчеркнул, что Минцифры "важно сохранить", потому что в ведомстве есть Brave1, который занимается военными технологиями.

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"Потому что тогда Минобороны не занималось технологиями. И очень важно следить за тем, что будет дальше с Минцифрой, что будет с Brave1, что будет с грантами, чтобы мы с вами не потеряли эти технологические козыри, которые у нас есть", – отметил он.

По словам Федорова, Минцифра — это "то, чем мы с вами можем гордиться в мире".

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Что этому предшествовало?

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

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